我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土確診增37例 市場群聚案「外圍篩檢狀況好」

金山灣區華裔二戰老兵獲頒國會金章 家屬共享光榮時刻

慢性腎臟病發生得無聲無息 90%患者並不知

顏世蓮

根據疾病防治中心估計，慢性腎臟病影響了3700萬美國人，占成年人的15%；其中90%的患者並不知道自己有病。而在中國，近30年來，慢性腎臟病的死亡率一直增加，最大的問題不是沒有技術和治療方法，而是很多人不知道自己患病。

其實慢性腎臟病也是全球性的公共健康問題。女性患病風險約為14%，比男性的12%要高；然而女性接受透析治療（洗腎）的人數比男性低。由於女性對腎臟病的重視程度不夠，往往會導致發現太晚，病情嚴重到氣腫性腎盂腎炎、膿腫甚至於血液中毒／敗血症的情況；那麼就可能需要做透析或者換腎了。

除了一般因為尿路感染疏忽治療而引起的上尿路感染所引起的腎盂腎炎之外，腎臟病最大的病因還是糖尿病高血壓

對女性來說，還可能是因為接觸和使用種類繁多的化妝品和染髮劑等，所引起的慢性腎臟病。美白護膚品常常會添加汞元素，藉著添加的汞元素，可以破壞和抑制皮膚表皮層的酵素作用，進一步干擾黑色素的形成，達到了顯著的美白效果。長期使用這種汞超標的劣質化妝品危害很大，汞能通過皮膚的表皮，由皮脂囊、毛囊進入體內循環，造成神經系統和腎臟組織的傷害。如果傷及腎臟，就會出現全身水腫和尿液中浮現泡沫的症狀。

若有身體不適的情況，千萬別當作腎虛來食補，化驗檢查才重要。

高血壓 美國 糖尿病

上一則

因疫隔離…情感支持很重要

下一則

人的壽命 可否用醫療技術來無限制延長？

延伸閱讀

痛風經常發作 乏尿、水腫 小心腎臟病上門

痛風經常發作 乏尿、水腫 小心腎臟病上門
美加市面逾半數化妝品 成分含有毒化學物質

美加市面逾半數化妝品 成分含有毒化學物質
女急須換腎…捐贈者竟是前夫新婚妻 網讚：最好的身教

女急須換腎…捐贈者竟是前夫新婚妻 網讚：最好的身教
腎臟病患 吃粽子要忌口

腎臟病患 吃粽子要忌口

熱門新聞

圖片來源 ／健康醫療網

下背痛該怎麼辦？物理治療師解析常見三問題

2021-06-29 01:00
鮪魚罐頭。（本報資料照片）

缺日照 8食物補維生素Ｄ

2021-06-27 02:00
（圖：健康醫療網提供）

皮膚癢忍過就沒事？這類型蕁麻疹只會愈來愈癢

2021-06-27 00:10
(取材自健康醫療網)

魚刺卡喉嚨靠自救？處理不善恐有生命危險

2021-07-03 01:30
葡萄的抗氧化劑，可延緩衰老。（Getty Images）

葡萄7大好處 你吃了沒？

2021-06-28 02:00
哪一種疫苗最有效？可能因人而異。（路透）

新冠疫苗4大技術 比一比

2021-06-29 02:00

精彩推薦

超人氣

更多 >
離譜…美女獄警制服挖洞與犯人性交 當眾上演活春宮

離譜…美女獄警制服挖洞與犯人性交 當眾上演活春宮
正宮當街怒扒小三內褲 老公肉身護新歡 助打團也出手了

正宮當街怒扒小三內褲 老公肉身護新歡 助打團也出手了
邁阿密樓塌 ／消防員尋獲7歲女兒遺體 現場抱著一起哭

邁阿密樓塌 ／消防員尋獲7歲女兒遺體 現場抱著一起哭
又一頂尖學者從美國返中國 任教高校

又一頂尖學者從美國返中國 任教高校
影／日本靜岡嚴重土石流 2人心肺停止 至少20人失蹤

影／日本靜岡嚴重土石流 2人心肺停止 至少20人失蹤