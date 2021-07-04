慢性腎臟病發生得無聲無息 90%患者並不知

根據疾病防治中心估計，慢性腎臟病影響了3700萬美國 人，占成年人的15%；其中90%的患者並不知道自己有病。而在中國，近30年來，慢性腎臟病的死亡率一直增加，最大的問題不是沒有技術和治療方法，而是很多人不知道自己患病。

其實慢性腎臟病也是全球性的公共健康問題。女性患病風險約為14%，比男性的12%要高；然而女性接受透析治療（洗腎）的人數比男性低。由於女性對腎臟病的重視程度不夠，往往會導致發現太晚，病情嚴重到氣腫性腎盂腎炎、膿腫甚至於血液中毒／敗血症的情況；那麼就可能需要做透析或者換腎了。

除了一般因為尿路感染疏忽治療而引起的上尿路感染所引起的腎盂腎炎之外，腎臟病最大的病因還是糖尿病 和高血壓 。

對女性來說，還可能是因為接觸和使用種類繁多的化妝品和染髮劑等，所引起的慢性腎臟病。美白護膚品常常會添加汞元素，藉著添加的汞元素，可以破壞和抑制皮膚表皮層的酵素作用，進一步干擾黑色素的形成，達到了顯著的美白效果。長期使用這種汞超標的劣質化妝品危害很大，汞能通過皮膚的表皮，由皮脂囊、毛囊進入體內循環，造成神經系統和腎臟組織的傷害。如果傷及腎臟，就會出現全身水腫和尿液中浮現泡沫的症狀。

若有身體不適的情況，千萬別當作腎虛來食補，化驗檢查才重要。