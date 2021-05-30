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身體脫水 可用手邊調味料自製電解質水

顏世蓮

一般人在劇烈運動、洗熱水澡或者是做過桑拿浴之後都會大量出汗，感覺心跳加快有頭暈疲軟的現象。另外，在拉肚子或者是嘔吐不止時，也會感到身體虛弱酸軟無力，這些可能都是因為體液流失而造成的。許多人認為，補充體液就是大量喝水，其實體液中除了水分之外還有大量電解質；脫水時光是補充水分是不夠的。

顧名思義，電解質就是帶有電荷的物質，身體的功能都要靠電解質裡小小的電流來運行。比如說，控制心跳節律、肌肉收縮，還有神經細胞訊息傳遞的過程。脫水之後，人的器官功能也都停擺；嚴重時可能喪命。

根據生理科學家分析，身體中所需要的電解質如鈉、鉀、鈣，鎂、氯化物和磷酸鹽，都存在於天然的食物和飲料中。最普通而常見的就是牛奶，含有豐富的鈉、鉀和鈣。另外如橘子汁、番茄汁、葡萄汁等都含有豐富的鉀、鈉和鎂；椰子汁更含有低糖和高量電解質。

在養生保健上，日常食物中最好加入菠菜、鱷梨、羽衣甘藍和香蕉，來保持體液中電解質的平衡。

根據生理科學會報的建議，生病脫水時，可利用手邊的調味料自製適量的電解質水。比如說，用一升的開水或者是礦泉水，加入六小茶匙糖，還有半小茶匙鹽，溶解攪勻之後就可以飲用。這樣的話，即使是因為拉肚子或者嘔吐的人，也能夠在不傷害腸胃的情況下，達到補充體液的目的。

肌肉 牛奶

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