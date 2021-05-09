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口唇發炎病因很多 應對症下藥治療

顏世蓮

一般人認為嘴唇或口角發炎是「火氣大」；其實也可能是因為病毒、病菌感染、過敏反應、維生素B2缺乏、乳糜瀉甚至是愛滋病等引起的。「口角炎隨便治治就好」的說法並不正確，還是要針對病因來治療才對。

嘴唇和口角若是急性或慢性發炎。會出現水泡、紅腫、皮膚粗糙、或者脫皮等；甚至因感染而出現白斑、潰爛等症狀，說話或張口就會疼痛難忍。

其中最普通原因就是皰疹病毒引起的，多半是因為在親嘴時或偶爾因口交而感染上的，會出現水泡，非常的疼痛。雖然在兩周左右會自然痊癒，可是時常復發，還是需要服用抗病毒藥物來控制。

與口腔皰疹相類似的潰瘍瘡，通常因為身體免疫系統失調感染引起。根據瑞典一項新研究，發現患者口腔中的病菌比常人高出好幾倍；也可能是因為對食物或者是化妝品和保養品過敏所產生的反應。性病梅毒不但會引起生殖器、肛門感染，也會引起臉部口角周圍的潰瘍。另外，口腔癌也會在口腔內膜出現斑塊狀色素沉澱或白斑，口腔和嘴唇周圍的小潰瘍會無法癒合。

在看診之前，首先應該少吃辛辣冷熱刺激性食物；避免接觸過敏原可以減少面部搔癢和皮疹，包括化妝品口紅、護膚霜甚至洗衣粉等。可以服用布洛芬来止痛消腫。若是因缺乏维生素B2，通常不會在短期內顯現出來，要在驗血之後才能確診，但是不妨略為補充。看了醫生之後，對症下藥，便能自行好轉。

過敏 瑞典

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