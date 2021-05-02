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實驗證明：綠茶含兒茶素 有助降高血壓

顏世蓮

現代人患心臟病、糖尿病、高血壓者不斷上升，根據疾病防治中心調查，美國幾乎一半成年人患有高血壓，而且在2018年與50萬人的死亡有關；世界衛生組織估計，全世界至少有10億人患有高血壓。

最近的細胞生理學和生化期刊上報導了一個令人興奮的研究，發現綠茶可以降低高血壓。由加州大學和丹麥哥本哈根大學分別所做的研究認為，茶葉中所含的抗氧化劑，可以打開電離子通道，降低高血壓而減低患心臟病的風險。

從生理學和生物化學的觀點來看，綠茶中有兩種抗氧化劑通稱為「兒茶素」，可以在血管內壁的平滑肌細胞膜上打開一條電解質通道，釋放帶正電的鉀離子離開細胞。因為神經元和細胞中的電子通道靠著正離子和負離子的移動，來維持血管壁上的電壓；控制了電壓門，就能夠打開或者關閉來影響細胞壁上的電壓。綠茶中的兒茶素能夠激活一種特殊的鉀離子通道稱為KCNQ5，研究人員發現細胞通道打開或者是早一點打開的話，能夠使血管壁細胞更不容易被激發，從而減少收縮的發生率，直接間接放鬆身心，擴張血管並降低血壓。

為了驗證這個理論，哥本哈根大學在動物實驗室中，測量了大鼠動脈壁張力的變化，也證實了茶葉中兩種兒茶素可以通過激活離子通道而使動脈鬆弛擴張而減壓。

另外也發現，若是將綠茶加熱到95℉可以增加兒茶素抗氧化作用。雖然綠茶和紅茶都是茶樹的葉子所製，但是未發酵的葉子製作的綠茶含有更多的抗氧化劑。

高血壓 心臟病 加州大學

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