微塑料污染無所不在 對健康造成4大危機

自從石油 開採之後，跟著而來的就是工業塑膠化。現在幾乎每樣東西都與塑膠有緣，用完之後成為廢料。根據生物環境學家統計，每年有超過800萬噸數量的塑料被投入海洋中。這些塑料廢物，經過水分和陽光的侵蝕，逐漸分解成碎片，最後形成微塑料，在海洋中浮現移動遠達北極冰山。雖然分子粒徑小，卻能吸附大量的重金屬和有機污染物。

今年最新的報告，針對五個不同地區種類不同海鮮進行的測試，幾乎每個樣品中都含有塑料；而河流中的魚也是百分之百體內含有這些微小的塑料，轉眼就跟著海鮮進入人體內。此外，這些微塑料幾乎無所不在，就算德國啤酒、天然蜂蜜和食鹽中也發現了。塑料雖然是微小，但不會溶解或消失，常常沉積在動物身體中。

美國 在2015年禁止在化妝品和個人護理產品中使用微珠。可是進口的外國產品，比如用來換膚的化妝品和牙膏中都含有大量微塑小珠。

微塑料對健康的影響：

1.氧化應激作用，破壞體內自由基之間的平衡，增加癌症和心臟病 發作的嚴重健康風險。

2.神經毒性作用，神經元接觸到這些微塑料，會增加患失智症和引起腦部健康問題的風險。

3.內分泌干擾物，微塑料可以改變內分泌系統所控制的激素反應，可以影響到生育能力，日常行為和整體的健康情況。

4.甲狀腺損害，接觸久了會影響甲狀腺功能。