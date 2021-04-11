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電子霧化菸 如何造成肺部損傷？

／顏世蓮

根據疾病防治中心2020年3月份的統計，已經發現有2807個因電子霧化菸而造成的肺損傷病例，其中68人死亡。

電子霧化菸中的電子液體到底有什麼害處？

1，首先是說維他命E，通常被用做電子液中的增稠劑和輸送劑，雖然在口服或者在皮膚上擦用的時候都是安全無慮的，但是吸入肺中卻會有很大的刺激性，易引起肺葉中小氣管發炎的情況。

2，二乙酰基，這是一種食品添加劑，可以加深菸霧彌漫的誘人氣味，但是卻會破壞肺部的氣管壁。

3，甲醛，這個就是一般通稱的福馬林，用來保存屍體，是有毒的化學物質，不但會導致细胞蛋白質變性並且會導致心臟病

4，丙烯醛，最常發現是用作除草劑，這種物質會損害肺部的氣泡細胞。

X光可以顯示因電子霧化菸造成肺部的損害嗎？

很明顯的有下面幾種，

1，爆米花肺。這是一種閉塞性細支氣管炎的別稱，因為肺葉中小氣管道受損而引起的，通常因二乙酰基添加到調味電池液體中，增強味道而造成的毒害。

2，類脂性肺炎。這與典型的因感染引起的肺炎不同，類脂性肺炎是在脂肪酸進入肺部時形成的。電子液體中的油性物質高熱變成蒸氣後，被吸入肺部引起的發炎反應。

3，原發性自發性氣胸（肺塌陷），在約翰霍普金斯醫院中看到許多年輕人因吸用電子霧化菸，使肺部最上面的小肺泡破裂，於是造成肺坍塌萎縮。

如果肺部受傷應該怎麼辦？

不論是否自己吸用電子霧化菸或者是二手霧，如果有胸部或肺部疼痛的感覺，不要認為這是正常現象。特別是呼吸時有困難或慢性咳嗽那麼必須去看醫生。

心臟病 疾病防治中心

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