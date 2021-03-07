月經周期 真的與月亮相應嗎？

幾個世紀以來，學者和作家們一直對月亮著迷，憧憬著愛情、產卵和孕育小寶寶；更將月經和月球周期的同步聯繫在一起。早在千年前，希臘哲學家亞里士多德就說「月經往往在月色減弱的時候自然發生」。

中國 的黄帝内經也說，婦女經血上應太陰（即月亮）下應海潮，一月一行，所以又稱為月事、月信和月經。事實上月球繞著地球旋轉一圈需要27.32天，軌道為橢圓形，所以因距離遠近而有月光照射長短和引力影響；兩個新月之間是29.53天，而一般婦女平均月經期是28天。

1986年，北歐婦產科期刊發表了826名年齡在16到25歲之間女性參與者的月經周期研究，認為人類生理節律與地球大自然節律具有協同作用，新月前後來月經的頻率很高，產卵期也往往與滿月相吻合。月初來潮血量較少，而月中來潮血量較多。

可是在2013年的大規模分析研究，包括750萬個月經周期紀錄，以及1916年的150萬個月經數據調查，卻有不同的看法，認為「月亮與月經周期同步」可能是一個迷思。

怎麼說呢？可以假設在古代，人類的婦女經期和生殖生理行為與月球同步；但現代生活方式，尤其是我們對人造光的日益暴露，改變了這種關係。就是說人類人為的晝夜節律打破了自然環境周期之間的關係，造成許多婦女的月經不調和不規律性，已經無法再與自然的月球周期同步了。