擺脫難纏皮蛇…接種疫苗是上上之策

帶狀疱疹（皰疹）就是俗稱的「皮蛇」、「腰纏蛇」，研究統計，三分之一成年人在一生中會罹患帶狀疱疹，而且隨著年齡增長，風險會增加；近一半的帶狀疱疹病人是60歲以上老年人。這個疾病最擾人的是五分之一患者會有慢性併發症，就是帶狀疱疹後神經痛。

事實上，帶狀疱疹是由引起水痘的同一病毒引起的皮疹。這種病毒在神經節中保持潛伏狀態，等到免疫系統衰弱的時候就會被激活，而產生帶狀疱疹。早期症狀包括三、四天的皮膚灼傷、搔癢、刺痛或敏感難受；然後同樣的區域就出現了皮疹，有明顯的水泡，然後水泡會變黃，有時會帶血；然後結痂，整個過程約兩到三周。帶狀疱疹患者常需服用處方的止痛藥。隨著水泡的癒合，疼痛會減輕，只是仍然可以持續幾個月。

得了帶狀疱疹之後，一般需服用抗疱疹的藥。雖然不能治癒帶狀疱疹，但是服用阿昔洛韋、伐昔洛韋和泛昔洛韋等抗疱疹藥物，可以縮短疾病延續的時間，也可減輕症狀。止痛藥可以用來治療難以忍受的疼痛；另外也可以在家中使用爐甘石洗劑和膠體燕麥浴。

美國疾病防治中心 建議，60歲以上者，不論是否得過水痘，都應該接種帶狀疱疹疫苗 。即使已經患過帶狀疱疹，在皮疹消失之後可以立刻接種疫苗，因為可以幫助預防疾病的復發。不過在打了第一針之後，還需要再間隔二到六個月之後，再打第二針。