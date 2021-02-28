警覺早期症狀 肺癌可控

疾病防治中心估計，美國 約有54萬人生活在肺癌的陰影中。每年約有20萬個新病例，在所有癌症 病人中占13%。

美國癌症協會的研究報導，認為肺癌是可以預防和控制的。要控制肺癌，首先要注意可能是肺癌的早期症狀，例如突然出現難以控制的咳嗽、咳血、呼吸困難、聲音嘶啞、體重減輕、胸痛、頭痛和惡心等，最好馬上到醫院檢查，及早發現肺癌，將早期癌細胞 扼殺，患者存活的機率就更高。

預防方面要針對引起肺癌的因子而來，可分三個層次。第一，要戒菸。不論是自己吸菸或者暴露於二手菸的氡氣中，都是引起肺癌的劊子手。

第二，要保護環境。最近癌症期刊上報導，大氣污染、煙霧指數等的暴露劑量與肺癌的發生率成正比。保護環境減少大氣污染是降低肺癌發病率的重要措施。

第三，改善職業環境，減少暴露在石棉、砷、鉻、鎳等這些致癌物質，就能降低肺癌的發病率。

第四，也是最重要的就是科學飲食。美國肺臟協會的調查證明，以蔬果為主的飲食可以降低發生肺癌的風險，最好是每一餐進食份量的一半都是蔬果。像海帶芽、昆布、蘋果、番茄、紅蘿蔔、莓果類，還有燕麥、魚類、全穀類等等。

要對抗已存在的肺癌細胞，可以加強攝取根皮素（梨子、蘋果）、抗氧化兒茶素（綠茶）、薑酚（薑）、飛燕草素（莓果、藍莓、蔓越莓）和綠原酸（紅蘿蔔）等。