我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破2855萬 佛州破190萬

相隔17年…加州房屋成交量、房價雙漲逾20%

警覺早期症狀 肺癌可控

顏世蓮

疾病防治中心估計，美國約有54萬人生活在肺癌的陰影中。每年約有20萬個新病例，在所有癌症病人中占13%。

美國癌症協會的研究報導，認為肺癌是可以預防和控制的。要控制肺癌，首先要注意可能是肺癌的早期症狀，例如突然出現難以控制的咳嗽、咳血、呼吸困難、聲音嘶啞、體重減輕、胸痛、頭痛和惡心等，最好馬上到醫院檢查，及早發現肺癌，將早期癌細胞扼殺，患者存活的機率就更高。

預防方面要針對引起肺癌的因子而來，可分三個層次。第一，要戒菸。不論是自己吸菸或者暴露於二手菸的氡氣中，都是引起肺癌的劊子手。

第二，要保護環境。最近癌症期刊上報導，大氣污染、煙霧指數等的暴露劑量與肺癌的發生率成正比。保護環境減少大氣污染是降低肺癌發病率的重要措施。

第三，改善職業環境，減少暴露在石棉、砷、鉻、鎳等這些致癌物質，就能降低肺癌的發病率。

第四，也是最重要的就是科學飲食。美國肺臟協會的調查證明，以蔬果為主的飲食可以降低發生肺癌的風險，最好是每一餐進食份量的一半都是蔬果。像海帶芽、昆布、蘋果、番茄、紅蘿蔔、莓果類，還有燕麥、魚類、全穀類等等。

要對抗已存在的肺癌細胞，可以加強攝取根皮素（梨子、蘋果）、抗氧化兒茶素（綠茶）、薑酚（薑）、飛燕草素（莓果、藍莓、蔓越莓）和綠原酸（紅蘿蔔）等。

美國 癌症 癌細胞

上一則

健康火鍋 天然新鮮少油脂

下一則

被狗咬到怎麼辦？ 你該擔心的是破傷風而非狂犬病

延伸閱讀

前共和黨總統候選人 97歲杜爾罹肺癌

前共和黨總統候選人 97歲杜爾罹肺癌
曾代表共和黨參選總統 97歲杜爾宣布患肺癌4期

曾代表共和黨參選總統 97歲杜爾宣布患肺癌4期
最挺川普！保守派主持人、共和黨造王者林堡70歲肺癌逝

最挺川普！保守派主持人、共和黨造王者林堡70歲肺癌逝
保守派廣播名人林堡癌逝 擅長煽動嘲笑 川普悼：他認為我獲勝

保守派廣播名人林堡癌逝 擅長煽動嘲笑 川普悼：他認為我獲勝

熱門新聞

高血壓 最常被誤解的病

2021-02-14 01:00
一名30歲年輕女性一天追完50集韓劇，近日視覺常閃亮光，眼前不時飄黑影，就醫確診為飛蚊症。示意圖／ingimage

一天追劇50集 30歲女眼前飄黑影確診飛蚊症

2021-02-23 11:14
圖片來源 ／健康醫療網

耳朵爆癢竟是發霉惹的禍！醫揪「兇手」嚴重恐影響聽力

2021-02-22 01:00
火鍋是不少人冬天最愛，不過吃得滿足之餘，健康也要好好把控。示意圖／Ingimage

嗑鍋又怕胖！各食材熱量曝光 營養師教5招健康爽吃法

2021-02-21 15:35
圖片來源 ／健康醫療網

新冠疫苗如何做？疫苗製成、保護力、施打情形一次看

2021-02-21 02:00
圖片來源 ／健康醫療網

「冷底」體質免疫力差 中醫傳授溫熱養生祕訣

2021-02-23 01:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
吳孟達走了！因肝癌病逝 享壽70歲

吳孟達走了！因肝癌病逝 享壽70歲
1.9兆元紓困…1家4口收入低於15萬 最多可拿1.4萬元

1.9兆元紓困…1家4口收入低於15萬 最多可拿1.4萬元
吳孟達病逝 周星馳：非常難過 還無法接受

吳孟達病逝 周星馳：非常難過 還無法接受
嬌生疫苗獲FDA批准 下周可施打 只需打1劑

嬌生疫苗獲FDA批准 下周可施打 只需打1劑
吳孟達6年多前心臟衰竭開始注重健康 聽友人言遺囑早立

吳孟達6年多前心臟衰竭開始注重健康 聽友人言遺囑早立