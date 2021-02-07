醫藥短波／預防乳癌 基因檢測很重要

據統計，乳腺癌患者中有5%到10%是因為遺傳基因而來。我們身體中某些基因，比如說BRCA1和BRCA2與乳腺癌有密切關係。這些基因通過生產一種特別修復DNA 損傷的蛋白質來穩定細胞的正常生長。基因突變之後，就喪失了這種功能。其實人體天生就帶有普及全身的細胞突變，這種突變既可以由遺傳而來，也可能是偶然出現。好在目前已經可以由血液、唾液或者口腔內膜細胞在基因化驗室內進行檢測 了。

若是檢測之後發現攜帶BRCA1和BRCA2的基因突變，並不代表就一定會生癌，只是會增加得病的風險。根據調查，BRCA突變者患乳腺癌的風險增加八到十倍；患卵巢癌風險會增加20倍，患皮膚黑色素瘤的風險增加兩倍。

如果發現自己攜带BRCA1和BRCA2的基因突變，女性在25歲起就要接受乳腺癌篩檢 ，一般包括乳房X光檢查、3D立體影像、超聲波掃描、核磁共振掃描以及針刺活檢等等。由於攜帶這種基因突變的女性，多半在很年輕的時候就可能患乳腺癌了，所以要早早開始乳腺癌篩檢。

若是男性帶有這種基因突變，在35歲左右時候應該開始注意前列腺癌的檢測。

為預防乳腺癌的發生，可以採取預防性的割除乳房，這樣可以減少乳腺癌風險的90%。若是採取預防性的割除卵巢，那麼可以減少得乳腺癌風險的50%。另外也可以採用荷爾蒙選擇性雌激素受體調節劑，如Evista、tamoxifen和aromaxin來降低乳癌的風險。