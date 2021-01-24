新冠疫苗 過敏反應別怕

新冠疫情是由薩爾斯科夫病毒引起嚴重致死的呼吸道疾病，過去八個月，全球的醫學研究人員都在努力開發疫苗 。目前，在全球46個國家，有73種候選疫苗正在使用；有18種候選疫苗已經進入臨床第三期；俄國、中國、英國和美國 等多個國家批准了一共七種疫苗。

雖然人們對疫苗充滿了希望，但是卻對疫苗的過敏 反應有些懼怕。最近有波士頓麻省總醫院對輝瑞和莫德納疫苗過敏反應問題進行了詳細研究和分析，結論是，疫苗算是相當的安全；而發生過敏反應的時候，通常是對疫苗活性成分中的非活性成分有反應。不論是哪家的疫苗都使用非活性成分聚乙二醇來穩定活性成分。其實聚乙二醇在許多被批准的非處方藥中也常見。

在美國已經使用的200萬劑輝瑞疫苗中，報導了約10例過敏反應。這些人都是在接種疫苗後立即發現，所以很快接受治療消除了不適。

為了安全起見，凡是曾經對注射藥物、他種疫苗、其他過敏原、聚乙二醇過敏者，注射新冠疫苗時要特別注意。前三者都需要在注射後觀察30分鐘；如果是對第四項過敏的話，就是高危險人群，必須通過皮膚測試評估是否可以打疫苗。

對年紀大的人來說，若是傳染新冠後死於病毒的概率是20%，而接種疫苗可能導致嚴重副作用的概率為五萬分之一，那麼是否應該承受這一風險呢？