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有氧運動、跑步或步行 都可減少勃起障礙

顏世蓮

性生活除使兩情相悅外，因為性愛涉及運動，還可降低血壓並降低患心臟病的風險。2020年的一項研究發現，心臟病發作之後，每周做愛一次以上的人，死亡風險降低了27%。另外，性生活還有一些其他好處。

有規律的性生活可以增強免疫力，降低個人感染某些疾病的風險；加強情緒健康，可以減少患抑鬱症和焦慮症的風險；令人滿意的性生活，可增強自尊心；與伴侶之間牢固健康的性關係，可以改善日常周邊環境的人際關係；性愛可以幫助許多人更快入睡，改善睡眠問題；性生活可以是一種合適的自我身體護理工具，有助於紓緩壓力。

許多簡單的運動可以改善性生活的品質。想要減少勃起障礙的話，在2017年的一項分析發現，中度至高強度的有氧運動、跑步或步行都可減少勃起障礙。

某些抗抑鬱藥物的副作用會降低性慾，在2013年對服用抗抑鬱藥物女性的一項研究發現，在性行為前，進行鍛鍊，會改善喚醒激情性功能。

改善性功能的骨盆底肌肉─提肛凱格爾運動，這是一種骨盆底基鍛鍊可增強骨盆底支撐膀胱的一組肌肉。這些肌肉在性高潮時會收縮，幫助人們更輕鬆地達到性高潮，並有助改善尿液滲漏和尿失禁的問題。

當然不論哪種運動本身都能增加耐力和力量，這會使某些姿勢的性交變得容易，也減少疲勞。

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