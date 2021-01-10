床墊好壞影響健康 如何選購講究多

人的一生中有三分之一的時間是在躺著睡覺，所以床墊的好壞也深深的影響著健康。復健科學會最近發表的報告指出，選購不同的床墊，會對健康造成不同影響。

傳統式的彈簧床墊，包含一層或多層的金屬線圈，提供良好的彈性，再加上線圈的厚度、數量，泡沫或天然纖維層，進一步提供了舒適感。好處是空氣流通，提供涼爽的表層，而且耐用。只是這種床墊不適合頭椎腰椎不好的人。

乳膠床墊，通常這種是取自天然的材料，由橡樹汁加工處理而來，涼爽又沒有蟎蟲，非常受歡迎。躺在上面彈性十足，是一種環保的選擇。在選擇的時候要看一看有沒有氣孔，聞起來應該有淡淡的橡膠味，摸起來手感柔軟富彈性才是上品。

記憶海綿床墊，這是目前最受到歡迎的一種，因為它是由合成材料製成，可以精確的符合人的身體形狀，最適合背臥或側面睡覺的人。最大的好處是這種床墊不會因為個人位置改變而吵到熟睡的伴侶。這種床墊還能抗菌也能防蟎蟲。

到底應該如何選擇床墊呢？

第一要軟硬合適，躺上去舒服為主。

第二要年齡合適，兒童正在發育，需要偏硬些的。健康成年人可以自由選擇。有脊椎病的人不能用太軟的床墊。還有老年人，常有腰椎性的疾病也要用硬度高的才能支撐。