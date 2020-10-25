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流感疫苗 疫期更應注射

顏世蓮

季節性流感是美國多年來的健康大患，每年流感季都會有數以百萬計的美國人患病，成千上萬人死亡。根據疾病防治中心統計，在2019年美國流感季節期間，就有4000萬病患，其中7萬4000人住院治療，據估計，在美國造成6萬2000人死亡。得病者皆未注射流感預防針，一般人不把它放在心上，是因為有疫苗，可以預防發生；很多人認為只有老人和幼兒才應提防流感。

今年新冠病毒橫行，醫界擔心繼1918年之後，估計今年出現流感大流行的機會很大。

流感的病原體分為甲乙丙丁四種，包括B病毒、腺病毒、呼吸道合胞病毒等等。身體抵抗力弱的人，或者是受涼、雨淋、過度疲勞之後，特別容易發病。

患病之後，病人感覺到發熱體寒、惡心、全身痠痛、流淚、乾咳、胸痛，幼兒和老人常有肺炎和心力衰竭的併發症。

新冠病毒尚未完全控制，而且估計可能又會發生第二輪的大流行。在這種情況之下，兩種極為凶險的病毒可能一起肆虐，是否要打流感預防針呢？打了流感預防針是否更容易染上新冠病毒？

克利夫蘭診所對1萬3000人所做的測試發現，接種或者是未接種流感疫苗的人，感染上新冠病毒的機率或染病嚴重的程度，並沒有不同；而且這兩組患者的住院時間、住進重症監護病房（ICU）和死亡的風險也是一樣。換句話說，新冠病毒的感染率與是否打過流感疫苗沒有關係。

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