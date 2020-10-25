我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診逾857萬 加州破90萬

疫情燒到副總統身邊 潘斯的幕僚長、高級顧問紛確診

這6種原因…讓你老是咳嗽

顏世蓮

咳嗽是一種生理上的自然反射，用來清除呼吸道中的黏液和其他一些刺激物質；簡單的刺激物、病菌感染或者是吸入異物，都會引起氣管的條件反射造成咳嗽。

一般咳嗽有兩種類型，一種是濕性有黏液的，另一種是乾性沒有黏液的；也可以分為急性─持續不到三周就消失了；或者是慢性─持續的時間超過八周。

常見引起咳嗽的原因有：

1. 胃食道逆流病，胃酸過多，引起逆流會刺激食道的內壁，進而引起條件反射的咳嗽。同時還有胃灼熱、吞咽疼痛或胸部上腹部疼痛、惡心嘔吐、口臭等症狀。

2. 鼻涕倒流引起的咳嗽。

3. 氣喘病，平常氣喘病的症狀不明顯，可是一旦感冒就會被誘發，引起咳嗽。

4. 肺結核，由於一般人咳嗽很少超過兩周，如果其他症狀已經慢慢解除，但是咳嗽仍然持續的話，就要擔心是否為肺結核了。

5. 肺阻塞，這是肺氣腫和慢性支氣管炎的合稱，病人多為長年抽菸者。香菸煙霧中產生的尼古丁及細微粒子會造成氣管慢性發炎，所以老菸槍幾乎都會有慢性咳嗽的毛病。

6. 肺腫瘤，若是長期的咳嗽，應該照X光，可以很容易的發現是否有肺結核或者是腫瘤。一般腫瘤病人並沒有症狀，僅僅有些背痛、輕微咳嗽而已。等到感覺不對勁，去看醫生，再檢查出來的時候，都已經肺癌轉移了。

上一則

天冷少動 腿粗循環也差

下一則

4秘訣 減肥女神半年瘦10公斤

延伸閱讀

江蘇師大爆肺結核 43人檢測異常隔離

江蘇師大爆肺結核 43人檢測異常隔離
6旬男排便困難 竟是腫瘤作怪

6旬男排便困難 竟是腫瘤作怪
曾3度罹癌 寶媽心境超豁達「已備好塔位」

曾3度罹癌 寶媽心境超豁達「已備好塔位」
夫妻同時罹結腸癌中晚期 醫揪罪魁禍首：嗑瓜子釀禍

夫妻同時罹結腸癌中晚期 醫揪罪魁禍首：嗑瓜子釀禍

熱門新聞

吃剩的魚蝦等海鮮不耐存放，裂變快，易產生細菌、毒素，不宜隔餐食用。報系資料照片

剩菜剩飯最好別吃 保存不當小心傷身

2020-10-22 15:07
羅伯威奇夫妻與台中慈濟醫院腎臟科主任陳一心(中)合影。圖／台中慈濟醫院提供

美國女婿茹素30年腎臟功能卻惡化 醫師籲茹素慎選食材

2020-10-24 07:13
早上喝一杯牛奶可提升睡眠品質。(本報資料照片)

簡單4招 讓你大腦愈來愈靈活

2020-10-18 02:13
碳酸飲料的高果糖糖漿，會提高痛風發作機率。Getty Images

喝可樂會痛風？風濕科醫師解密 竟是果糖在搞鬼

2020-10-18 06:17
流感疫苗屬於不活化疫苗，既安全也有助於癌症病人減少罹患傳染病風險，增加更多保護力。圖／台中慈濟醫院提供

癌友可打流感疫苗？醫師解析接種疫苗最好時機

2020-10-17 16:58
邁入中年，為了在未來幾年持續保持身體最佳狀態，飲食習慣必須有所調整。 (新華社)

保持年輕 初老族的關鍵飲食

2020-10-18 02:14

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
71歲娶18歲 聘禮多到卡車載

71歲娶18歲 聘禮多到卡車載
設局錄朱利安尼不雅畫面 「芭樂特」被川普批「變態」

設局錄朱利安尼不雅畫面 「芭樂特」被川普批「變態」
白登中國投資傳聞 媒體點名副手賀錦麗也有份

白登中國投資傳聞 媒體點名副手賀錦麗也有份
美國女婿茹素30年腎臟功能卻惡化 醫師籲茹素慎選食材

美國女婿茹素30年腎臟功能卻惡化 醫師籲茹素慎選食材
英變態男性侵29隻雞致死 法官嘆：無權禁止他飼養動物

英變態男性侵29隻雞致死 法官嘆：無權禁止他飼養動物