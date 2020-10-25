這6種原因…讓你老是咳嗽

咳嗽是一種生理上的自然反射，用來清除呼吸道中的黏液和其他一些刺激物質；簡單的刺激物、病菌感染或者是吸入異物，都會引起氣管的條件反射造成咳嗽。

一般咳嗽有兩種類型，一種是濕性有黏液的，另一種是乾性沒有黏液的；也可以分為急性─持續不到三周就消失了；或者是慢性─持續的時間超過八周。

常見引起咳嗽的原因有：

1. 胃食道逆流病，胃酸過多，引起逆流會刺激食道的內壁，進而引起條件反射的咳嗽。同時還有胃灼熱、吞咽疼痛或胸部上腹部疼痛、惡心嘔吐、口臭等症狀。

2. 鼻涕倒流引起的咳嗽。

3. 氣喘病，平常氣喘病的症狀不明顯，可是一旦感冒就會被誘發，引起咳嗽。

4. 肺結核，由於一般人咳嗽很少超過兩周，如果其他症狀已經慢慢解除，但是咳嗽仍然持續的話，就要擔心是否為肺結核了。

5. 肺阻塞，這是肺氣腫和慢性支氣管炎的合稱，病人多為長年抽菸者。香菸煙霧中產生的尼古丁及細微粒子會造成氣管慢性發炎，所以老菸槍幾乎都會有慢性咳嗽的毛病。

6. 肺腫瘤，若是長期的咳嗽，應該照X光，可以很容易的發現是否有肺結核或者是腫瘤。一般腫瘤病人並沒有症狀，僅僅有些背痛、輕微咳嗽而已。等到感覺不對勁，去看醫生，再檢查出來的時候，都已經肺癌轉移了。