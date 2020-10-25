兒童腦傷不可忽視 長大恐患精神障礙

孩童好動，又不懂得保護自己，頭部受傷是常有之事，但是根據美國疾病防治中心統計，在2018年，一歲以上孩童腦部受傷的情況占嚴重致死疾病的首位。不僅如此，許多青少年患有精神障礙病者，多因為幼年的時候腦部受到了傷害，未能及時治療所致。

為什麼會如此？

孩子受傷之後，看不出外表有什麼特別大的傷口，僅僅有些小頭痛的話，一般父母親都只是給孩子服用一些泰勒和布洛芬等止痛藥而已。事實上，只有在確定沒有腦部內出血，而且神志清醒的情況之後，才可以服用這類藥物。

值得注意的事項

一般孩童碰傷或摔倒，並不會引起家長特別的注意。可是值得家長特別注意的是：萬一碰傷的患者，突然有嚴重頭痛、痙攣現象，神智改變、眼睛昏花、惡心嘔吐、昏睡不醒，糊裡糊塗、脾氣暴躁，腿部跟手臂都麻木無力、頸頸疼痛的時候，就必須立刻把病人送到醫院急診室作檢查。普通只有參與劇烈運動的孩童或者青少年，頭部受傷時才會立刻被送去做緊急的神經認知檢驗。

警告

美國神經科學會提出警告，孩童的頭傷若是沒有檢驗出來，及時治療的話，會留下許多後遺症：像是多動症、精神遲鈍、反應減慢、憂鬱症、偏頭痛，不知來源的全身痛、失眠，甚至於沉迷酒精、染上毒品等，所以孩童頭部受傷實在是不容小視。