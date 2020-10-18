無線藍牙設備 是否會增加腦癌風險？

隨著社會的工業化和高科技的不斷發展，電磁輻射源的數量和多元性設備，有了前所未有的大幅度供應；那麼電池輻射是否安全呢？

根據國家環境健康科學研究所的數據，電池輻射是以一種感覺不到也看不見的一種能量釋放，可以在大自然中存在，例如陽光。也可以由合成的設備物體中發射出來，比如說X光照射儀器、放射性廢物拋棄場，還有非電離性的電池輻射儀器。後者是指手機、電腦、網路、能源、智能電表、微波爐、高壓電力線路、核磁共振掃描機器以及藍牙裝置等等。

近年來，無線藍牙耳機已變得非常流行，最近的一項消費者調查表明，每年有超過一半的美國人購買各種藍牙設備。一般來說，藍牙設備可能產生普通手機100倍以上的電池輻射能，而微弱的電池輻射能對身體沒有影響，但是長時間暴露在高能量的電池輻射，能就會引起健康風險。舉例來說，在懷孕期間，可能會造成三倍以上的流產機率；還可能是使子女產生注意力缺陷多動障礙症。另外也有些研究認為，暴露在手機以及藍牙裝置，與大腦腫瘤和耳鳴都有關係。

但是美國食物及藥品管理局認為，儘管手機的使用量以前所未有的速度增加（手機出現在1973年，到了1990年以後才開始普及），腦癌的發病率卻是一直保持不變；表示手機和藍牙可能不會增加患腦癌的風險。