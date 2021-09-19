莫科姆玫瑰園。(圖片皆為作者提供)

一直覺得玫瑰被過度商業通俗化，對它沒有什麼好感亦所知不多，況且在加州家家戶戶都種有玫瑰，無人稀罕，大可不必跑到玫瑰園去賞花。但今年乾旱異常又受困於疫情，8月烈日下只有玫瑰開得燦爛奪目，遂興起了造訪附近玫瑰園的念頭。

莫科姆玫瑰園 擁6000花叢

首先造訪的是占地8英畝的莫科姆玫瑰園(Morcom Rose Garden)，它位於奧克蘭(Oakland)山麓的一個天然盆地中，始建於1932年，擁有超過6000株各式玫瑰叢，盛開的季節由4月下旬延伸至10月。

莫科姆玫瑰園分為三個部分。南端入口由兩道古典弧形柱廊支撐出花架走道，將遊客迎入園中。中間是一個被玫瑰花床環繞的橢圓形倒影池，池西有一個優美的14級階梯瀑布，沿著山坡向西延伸。瀑布上方是一個八角形的婚禮露台，由許多的玫瑰花壇組成。池東是地中海風格的涼廊，供辦公和儲存之用。北端是一個大型佛羅倫斯橢圓形花園，由中軸線、二對角線及三條橫線分割成許多小花壇。花園四面八方都是梯田花壇，花園上方的樹蔭下有許多蜿蜒小路，可以通過石階從各個方向進入花園。

通往八角形婚禮露台的石板路造型優美，頗具巧思，瀑布居中以粉紅玫瑰鑲邊，石板路外側則以白玫瑰鑲邊，雖然巔峰已過，但不難想像花團錦簇的盛況。婚禮露台上的紅黃玫瑰仍然開得興旺，洋溢著婚禮的喜氣。

雜交茶香玫瑰占了大宗，印象深刻的是Koko Loko和Shining Flare。前者揉和了古銅色與紫色，創造出非常奇特的花色，花朵大且飽滿，十分搶眼。後者索興將粉白黃杏等色隨興混合，渲染出五顏六色的花朵，朵朵顏色風采不同。

柏克萊 玫瑰園 種中國 玫瑰

離此不遠的柏克萊玫瑰園(Berkeley Rose Garden)狀如階梯式圓形劇場，坐落在一個小峽谷中。超過100種玫瑰品種沿著梯田生長，5月中旬是盛開時節。它自1937年開放以來一直是眾多玫瑰花展的展覽場地。

俯瞰柏克萊玫瑰園。

圓形劇場以寬闊的石砌露台面向舊金山灣開展，頂端搭設了 一座半圓形的紅木涼棚，不僅為場地憑添了視覺美感，更有攀爬玫瑰和長凳提供了遮蔭休憩實效。大約種植有2500株玫瑰叢，每個露台上種植一種顏色的玫瑰，從頂端的紅色到青銅色和粉紅色，再到底部的黃色和白色，如若全然盛開，勢如彩紅懸空，引人入勝。

園中開得最燦爛的是以精於法國烹飪的美國 廚神命名的「Julina Child」。花朵大花瓣多且花季長，顏色由奶油黃、檸檬黃、金黃、杏黃到淺黃不等，有的還泛著淡淡的粉紅，每一朵花的顏色都不盡相同，十分耐看。在它旁邊居然有一叢紅玫瑰名叫中國玫瑰(China Rose)，但它不是正統的中國紅，而是泛黑的暗紅，予人繁華落盡的蒼涼感，不解為何會被命名為中國玫瑰。

柏克萊玫瑰園中的中國玫瑰。

聖荷西玫瑰園 雜交大本營

占地5又1/2英畝的聖荷西玫瑰園(San Jose Municipal Rose Garden)，其中有超過3500種植物和189個玫瑰品種，號稱是「美國最佳玫瑰園」，也是新種雜交玫瑰的大本營。許多玫瑰機構會先將新品種送來此處測試其花色、花形、開花量及其特點，然後才會向公眾發布。

聖荷西玫瑰園。

玫瑰其實是薔薇科薔薇屬中的一個種名，不過華人長久以來習慣以玫瑰來稱呼薔薇科薔薇屬的植物，也因此玫瑰和薔薇常常混淆不清。依照花瓣數目多寡有單瓣、半重瓣、重瓣之別，而依花開形狀大致可分為平型、杯型、球型等。花色以黃紅粉白橘紫為主要色系，所謂的黑色系實為暗紅色，藍色系則多出於人工染色。

園中有一個天然的草地舞台，周圍環繞著紅杉巨木，可以欣賞到玫瑰園的全景，常有新人在此舉行婚禮。玫瑰園以一擁有雙層噴泉的圓形倒影池為中心，採用許多弧形及幾何形花床向兩側延伸，打造成一幅優美對稱的幾何圖案。可惜地勢平坦，一眼望去，但覺繁花點點，諸色紛呈， 顯得有些雜亂無章，直到沿著一個個的花床漫步其間，方才領略出這匠心獨運的妙處。

對玫瑰品種所知不多，只知園中栽種了許多多花玫瑰(Grandiflora)、雜交茶香玫瑰(Hybrid Tea)和大花玫瑰(Floribunda) ，也是目前最受歡迎的三種玫瑰系列。

多花玫瑰是由單瓣和重瓣玫瑰雜交而成的叢生新品種，植株較矮，花朵較小，但花很多，常是一莖多花而且花期長。朝霞(Daybreaker)即熱熱鬧鬧的開滿枝椏，花形扁圓，粉紅、杏色及奶油黃交錯形成絞紋花色，而每一朵的深淺濃淡又不盡相同，一如晨曦瞬息千變萬化。

「Scentimental Carruth」的花瓣和層次都較「朝霞」為多，具有紅白條紋，乍見像是白襯衣上濺滿了鮮紅血漬，白得刺眼，紅得驚心。碗狀花尚未盛開時渾圓如半球體，裡面滿是一圈又一圈的螺旋紋，頗富神秘感。漂亮女孩(Pretty Lady)花瓣層疊皺褶，清一色桃紅，形如芍藥亦美如芍藥，是當之無愧的美女。

聖荷西玫瑰園中的「Scentimental Carruth」。

雜交茶香玫瑰最初是由香水玫瑰和歐洲雜交玫瑰混種產生的，最大特點是一莖一花，花大梗長，花瓣多達60餘片，花色艷麗且有芬芳香味。紅雙喜(DoubleDelight)有著高尖花心和波浪花瓣，層次還算分明。花心是奶油黃色，邊緣慢慢變成紅色，陽光愈烈顏色愈深。側看上黃下紅，俯看內黃外紅，怎麼看都是不折不扣的黃紅雙色花。「秘密」(Secret) 的花心是奶油黃色，邊緣泛著淺淺的粉紅，含羞帶怯之中似乎隱藏著無數秘密。

聖荷西玫瑰園中的紅雙喜。

大花玫瑰是由多花玫瑰和雜交茶香玫瑰雜交而成，兼具二者長處，回眸(About Face)為其代表。花朵不是很大，花瓣及層次也不是很多，圓瓣帶尖角，花面橘黃，花背朱紅，恰似美人回眸一笑百媚生。友誼小姐(Miss Congeniality)身穿白底鑲粉紅花邊的芭蕾舞裙，翩翩起舞充滿善意美感，極易吸引眾人目光。

希瑟農場公園 小而密集美

位於核桃溪市(Walnut Creek)的希瑟農場公園(Heather Farm Park)，離我們家只有十分鐘車程，卻因離家近而常被忽視。花園占地6英畝，不過玫瑰園只是其中一個花園，擁有1000多株玫瑰和150種栽培品種。麻雀雖小，但因密集種植反而顯得格外的花團錦簇。

希瑟農場中的紅色花花公子和黃色太陽仙子。

位於面臨倒影池斜坡上的玫瑰園，中心的圓形花壇以雜交茶香玫瑰為主，園遊會(Garden Party)和魔術色彩(Color Magic)皆為變色玫瑰，會隨著陽光深淺變化出五光十色，讓人目不暇給。背面梯田花壇上都是大花玫瑰，花花公子(Play Boy)的桃紅橘黃花襯衫，熱情洋溢也夠招搖；太陽仙子(Sunsprite)閃耀出一片金黃，帶來光明和希望。

周邊則多是由英國農夫大衛奧斯汀(David Austin)所培育出的大衛奧斯汀玫瑰。它是灌木植物，花季長花開頻繁還有濃厚香味。花瓣極多，杯型花狀有點像皺紋紙褶疊出的紙花，花色豐富，黃白粉杏具全。另有攀爬玫瑰(Climbing Roses)、波爾卡(Polka)，杏色大花，邊緣有細小裂齒，層層堆疊如蕾絲花邊，風姿介於芍藥和康乃馨之間。

記得有一首蘇格蘭民謠《夏日最後的玫瑰》，詞曲優美卻略帶傷感，然而眼前的玫瑰，儘管夏日將盡，依然光彩照人，毫無「殘花片片悲凋謝」的意思，更沒有「欲把嬌顏長留住」的惆悵，因為雜交玫瑰品種不斷推陳出新，不僅花量多花期長，花色花形更是千變萬化，連如何命名也成了一大學問。通常以人名、地名、顏色、香味命名，但以愛情為名的仍為多數，可見美麗的愛情永遠為人心所嚮往，不過紅玫瑰已不再是愛情的唯一表記，萬紫千紅皆能歌頌愛情。