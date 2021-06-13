城市傳真／利摩佛酒鄉 遊歷史莊園

大樹下看鳥鴉林莊園一角。（圖皆為作者提供）

位於舊金山 東邊一小時車程的利佛摩（Livermore）是灣區除了索諾馬（Sonoma）、那帕（Napa）酒鄉外的另一個葡萄果園。雖然4000英畝的種植面積，只有那帕地區 4萬4000英畝的十分之一，但地勢平坦，排列錯落有致的葡萄園，讓人心曠神怡，難怪建築商在廣告上說──葡萄園就是你後院！

酒鄉一㬌：葡萄園。

美國 建國歷史短，兩、三百年歷史的景點都迫不及待的列入保護。曾經被譽為「利佛摩的寶石」 （Jewel of Historic Livermore）的烏鴉林莊園（Ravenswood Historic Site）是註冊登記的國家重點、加州 歷史景點，現在被納入利摩佛公園和休閒區。

莊園主人克利斯多夫·伯克力的畫像。

這棟維多利亞式建築的莊園，位於利佛摩酒鄉的中心，由克利斯多夫•伯克力（Christopher A. Buckley, Sr.）所建。他在1870和1880年代，被舊金山政界稱為「隱形老闆」。伯克力家族在1885至1920期間，夏天來此避暑。那時他有100英畝的葡萄園，後來慢慢釋出土地捐做公益。當年地方報紙稱他是「利佛摩的地主」，如今寬廣的莊園上仍保有幾棟建築物：1. 1891年的主屋（main house），屋內會客廳已清空，可供室內婚禮用，後面有小廚房；2. 1885年小屋（cottage），內部保留當年擺設和家具，包括起居室、客房、主臥室、化妝間和浴室等；3. 馬車房（carriage house），仍有當年的馬車和鐵匠用工具；4. 水塔屋（the tank house），現改成小禮品店。

酒莊內的農舍。

園區修整美麗，草木扶疏，花朵綻放，加上穿著1890年代服飾的女講解員（docent）穿梭其間，好像回到了19世紀。我第一次來此，純屬偶然，因為報名插花課，坐在樹蔭下看主持人示範，各種花花草草，目不暇給，清風徐來，把疫情期間居家避疫的苦悶拋諸腦後。

隱藏在住宅區，三一教堂後方的哈根門牧場（Hagemann Ranch, 1850-1920）2014年成為國家歷史地點。

哈根門牧場Hagemann Ranch大門。

牧場占地近5英畝，是當年聖荷西牧場（Ranch del Valle de San Jose）剩下的最後一塊地。1839年土地重组，墨西哥政府把4萬8000英畝的土地撥給伯奈爾（Bernel）家族。1852年，伯奈爾家族向聯邦委員會確認土地歸屬，1860年美國高等法院同意支持。其後因1864年乾旱，牧場東北方64塊土地釋出，以減少損失；1865年阿拉米達縣調解，把660英畝地給了馬汀•孟德霍（Martin Mendenhall），孟達霍開始建牧場，就是現在的哈根門牧場。他蓋了小農舍、穀倉和其他小建築物，他也養馬、牛，從事賽馬事業，1890年馬汀把產業轉讓給了倫德斯（Maas Lunders），而他又傳給女婿哈格門（Augustus Hagemann）。一直到20世紀末，哈根門家族資產豐厚，在當地社區活躍。2010年，利佛摩市政府買下該牧場。

不怕生的小山羊。

我們參觀時，有Heritage Guild的志工講述歷史，現場可以看到馬、雞、山羊等動物（屬於Del Arroyo 4-Ｈ四健會），動物都很馴良，牧場後方闢有Sunflower Hill gardens有機菜園，除了提供長者療癒之用，也會在適當時節 開放給社區民眾採買。