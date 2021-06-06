絕處逢生 光禿禿佛神湖底長出魯冰花海

美麗的魯冰花。

加州 在剛過去的冬天雨雪特別少，連帶地影響了多個水庫的蓄水量，幾乎每個水庫的儲水量都低於標準。就以位於加州首府沙加緬度（Sacramento）東北邊25英哩的佛神湖（Folsom Lake）來看，乾枯的停船碼頭，沒有任何船隻停靠。下船航道也空空地伸入乾巴巴的地上，離水遠遠的。完全沒法跟往年水位正常時，人頭攢動，船隻布滿湖面的熱鬧相比。

我們住的地方離它並不遠，但是慚愧的是20幾年從來沒進去過這個名叫Folsom Lake State Recreation Area，只常常在電視新聞裡看到一些人們駕船、戲水的畫面，心想我既不會游泳 ，又沒有船隻可划，不必去湊熱鬧。沒想到兩、三個禮拜前，看到一則有趣新聞，說是乾枯的佛神湖，居然在光禿禿的湖床上，開了一片片的魯冰花。就是老美說的「Super Bloom」。

向來喜愛野花的我，聽到這個千載難逢的機會，豈可錯過。

乾涸湖床上的魯冰花。

魯冰花，英文Lupine，屬豆科，有近200個品種，主要生長在北美與南美洲。它的花有很多不同顏色，生長在加州野地裡的的魯冰花，比較常見的是紫藍色、黃色與白色。它們經常與加州州花──菊黃色的Poppy，陪伴生長。有一種魯冰花，車子經過時，可以遠遠地聞到香味，像是某種幽香的花露水，也有人形容像葡萄味的汽水。

串串美麗的魯冰花。

開了約40分鐘的車，花了12元入門停車費，沿著指標，跟著眾多尋花者，沿著蜿蜒的泥土走道，走下本應有水，但是現在乾涸的湖畔，沒多遠就看到一片片藍藍的魯冰花；猛一看，還以為是湖水呢。在雨水足夠的情況之下，佛神湖的水位是大約高於海平面465呎，但是今年，到5月為止，只有397呎，是自從1970年以來水位最低的一年。

暴露於湖床上的怪石。（圖皆為作者提供）

今年的乾旱，的確是相當嚴重，湖水的水位已退到離岸邊相當遠的湖心，許多本來在湖裡的石頭，一堆堆暴露於陽光下，石型還滿壯麗的，這是水位正常時不易見到。

野生魯冰花，正常的話，每年都會在山邊、路旁生長，但是，為什麼會突然長在光秃秃的湖地裡呢？據說是一些幾年前掉進湖裡的花種，在湖水消退之後，經過陽光、空氣的催化，時機一對，大夥兒就爭先恐後鑽出地面，開遍在湖地上。

遊人穿行於石堆與魯冰花間。

每次一聽到在哪個地方有什麼Super Bloom，一定會引起愛花者一窩蜂趕去觀賞。今年這次不同尋常的湖底超級花海也不例外。這個自然界的美麗意外，絕處逢生的奇蹟，愛花者可以大飽眼福。