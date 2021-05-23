洛城德斯康索花園 美得像幅畫

日本茶屋。（圖為作者提供）

春光和煦又柔情，花樹繽紛且燦爛，在萬紫千紅的召喚下，迫不及待想投身大自然的懷抱。德斯康索花園（Descanso Gardens）夙負盛名，這得感謝洛杉磯 每日新聞老闆E. Manchester Boddy的無私捐贈和洛杉磯縣政府的精心規劃，讓普羅大眾皆有緣有福共賞曾是私人花園的美景。

因為疫情 進園人數受限，我們上網購票選定入場時段。遠遠望去，停車場上兩、三棵樹木高高撐起一片嫣紅，狀似撐開的大花傘，近看更像隨風搖曳的鈴鐺，粉色小號風鈴木擁有柔美的色彩和出眾的花容，不論坐落何處永遠令人驚豔。

幅員廣闊 饒富童趣

入口處狹仄，卻涵蓋150多英畝的廣闊幅員。驗過門票，右側禮品店典雅樸實，販賣品種各異的多肉植物、園藝擺設和書籍，左側有供應簡食的餐㕔，㕔前庭院有錯落的雅座。

迎面看見一座用樹枝藤木編織的大鳥巢，區隔德斯康索花園兩大經典園區，遊人可循路徑自行往左或右，也可按照索引標識的字母依序前往。

順著大鳥巢右邊小徑前進就是玫瑰園。園區遍植奇花異草，沿途多的是一般住宅前庭後院不易見的植株；花朵亮粉的紅馬栗子樹、五片乳白大花瓣細絲花蕊的金櫻子、白色管狀花朵細小花梗修長的是纈草、長得像雛菊的淺紫花叫山蘿蔔……來到一處拱形步道，右側綠籬圍繞成回字形迷宮，饒富童趣。

繼續前行，一座圓頂涼亭後有重重綠蔭前臨繽紛花圃，數群等候拍照的遊客試圖捕捉最美的回憶。繞過夢幻草、薰衣草、玻璃苣和鼠尾草家族，沿著清澈小溪澗，我們走進鬱金香、劍蘭的叢聚群中，只可惜花期已過。4000多個品種按年代從中世紀文藝復興時期、維多利亞女王至美國殖民時代依序種植的玫瑰是此園中的花仙子，觀賞期在5月到12月，我們來得太早了，沒能躬逢其盛。

漫步林蔭 澄澈心靈

日本花園拱橋。（圖為作者提供）

回到鳥巢往左進入日本 公園，公園占地不大，通過石橋走進涼亭，亭上有一間茶屋，欄杆側方金色錦鯉悠遊清池中，池邊綴滿粉紅與白相互雜陳的杜鵑花叢，宛如一幅畫；抬頭望見頗具古意的燈籠，亭子另一側舖陳小白石子兒，下了台階有一間白色拉門的和室伴隨潺潺水聲，朱色拱形橋默默傾聽溪流心底事。小橋、流水、修竹、荷花石盆……，庭園雖小，禪意俱在。

鏤空圓頂涼亭。（圖為作者提供）

山茶花、杜鵑花沿著道路連緜，紫丁香公園和日本公園相鄰，盛花期在3月，沿途只見稀稀落落的花朵高高綴在濃濃綠意中，無法想像眾花喧騰會是什麼樣子。期待下一回的盛宴。

鐵樹家族在林蔭下兀自青綠，君子蘭蜿蜒迂迴把小徑鑲成一片紅火，有人健走，有人信步而行。順著台階層層上山，山頂花園矗立數棟藝術館，兩隻江蘇宜興的陶瓷獅守護門扉。從山頂下望，層林疊翠樹影婆娑，如茵草地或坐或臥的遊人一派清閒，有如鬧市中的隱者。加利福尼亞花園仙人掌花鵝黃鮮綠，野花卻提前退場消失得無影又無蹤。

下了山崗，鄰近大湖畔山澗奔流而下的小池塘裡，悠游的綠頭鴨、暖陽下的烏龜，吸引三三兩兩的親子駐足。不遠處有個奇幻火車站，彎曲環繞的鐵軌只有腳掌寬，彷彿被施了魔法般的奇特；此刻，軌道看似失落又寂寞，它一定在想念柴油小火車繞著橢圓路線奔馳時孩子們銀鈴般的笑聲吧！

魔幻軌道。（圖為作者提供）

德斯康索西語是「寧靜安詳」之意。花園林蔭清幽，漫步其下心思一片澄澈；花園意境如詩，徜徉其中如入畫裡。德斯康索花園有個四季皆宜令人流連忘返的好風光。

旅遊貼士

德斯康索花園（Descanso Gardens ）

地址：1418 Descanso Dr, La Cañada Flintridge, CA 91011

電話： 818- 949-4200

網址：http://descansogardens.org

開放時間：周一到周五9AM–7PM，周六和周日9AM–5PM

該花園在疫情期間接受網絡訂票，每月第三個星期二是免費入園日，但需提前網上預定。