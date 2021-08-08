國民兵演習又回來了 搶救空難 演員頭破血流

扮演受難者的婦人，額頭上還插著鋼條。(圖為作者提供)

美國國民兵 每年都在不同的地方舉辦救難演習，以訓練入伍新兵的救難能力。去年因為疫情，到處彌漫著瘟疫的恐怖氣息，所以國民兵演習沒有邀請群衆演員參加。今年，美國的疫苗已大規模推廣接種，有了病毒抗體，社會生活開始回復正常，國民兵的演習訓練又回來了。

參加美國國民兵救難演習，化妝師為演員化妝。(圖為作者提供)

廢棄飛機當道具

這次訓練的科目是飛機發生事故，救援人員在事故現場搶救傷員。演習地點設在廢棄已久的荒野工地，為了接近真實，他們真的下足功夫，跟好萊塢大片一樣，連飛機都搬到現場；當然動員的是一架已經廢棄的飛機，只是拿來當道具。

此外，國民兵每天到達訓練場地時，都要重新架設臨時的帳篷醫院，一個是重症醫院，一個是輕症醫院。在傷員進入醫院前，他們先將傷員逐一作基本檢查，輕症患者被帶到除毒帳篷，將受化學污染的衣服換下。

重症躺地等救援

如果手脚受傷不方便，救援人員就從身後幫助傷員剪掉外層戲服，然後傷員自行到下一個帳篷，用安裝在那裡的沖水器，沖掉身上的化學殘留毒素。最後，救援人員再次用儀器檢測傷員身體，確保沒有殘留毒素，傷員就可以穿上保暖衣出院了。

隨著美國的疫苗大規模接種，國民兵的演習訓練又回來了。圖為演習休息和化妝區。(圖為作者提供)

重症的傷員，只能躺在地上等待救援，擔架車把他們一一送到重症醫院，救援人員幫助他們直接在擔架車上沖洗、測量和搶救，後面的程序跟輕症醫院一樣。

演員額頭被釘插

群衆演員在上場前，都帶上角色卡，化妝穿衣，整得頭破血流，傷手損脚，要多慘有多慘，要多恐怖有多恐怖。有的頭上還插上鋼條，額頭被釘子插得滿臉鮮血，真正的災難現場也不過如此了。

一開始，首場進入演習訓練場地的演員，沒有任何情緒表現，被部隊投訴不夠真實。於是，組織者召集大家訓話：「這是災難現場演習，你們是假的，但部隊救援是真的，所以你們要表現出災難中的情緒，讓他們感覺到災難場景的真切感。」然後，組織者像導演 一樣，教大家想像：一場大災難發生，樓倒房塌，火光衝天，受難者身上流著血，歇斯底裡地叫，絕望又渴望地尋找失聯的家人。大家要把其他人當作家人朋友及鄰居，互相呼叫救援。

表情不對再重來

隨後開始排練，有的人倒在地上動彈不得，有的幫助找救援，有的找孩子，場面立時活絡起來。但是，大家都在嘻嘻哈哈地演，表情不對，於是導演下令重來一遍。這次，大家收起玩鬧的笑容，進入角色，呼天搶地，歇斯底裡，痛不欲生……「很好！」導演終於滿意了。

第二批上場後，大家立馬戲精上身，各自發揮：找家人的喊著孩子的名字，讓救援人員幫忙尋找；有的因遲遲未得到救援而大發牢騷，把阿兵哥罵得難以招架；有的傷重哀嚎；有的到處找救援幫助昏倒在地的傷員……日後他們之中若真的出幾個好萊塢明星，也不奇怪。

化妝化了4小時

工作時間雖説是從早上7點到下午5點，但光是化妝就化了4小時化到11點。有時演習場地那邊有狀況，大家就坐在休息場地待命。上午上場一兩次，就到午餐時間；餐後再上場一兩次，演習就接近結束了，真正演出的時間也就三小時左右。

這次，扮演傷員的都集中在臨時醫院旁邊，所以沒有出現找不到人的情況。記得第一次參加演習時，有人被安排在廠房裡等待救援，結果左等右等都沒有救援人員出現，晾在地上兩個多小時。那次的午餐是按名字領取的，有一份午餐一直無人領取，組織者才發動救援人員到處尋找，後來在廠房的旮旯裡終於將失蹤者找了囘來。

重傷者的演員角色卡。(圖為作者提供)

新規禁止帶手機

這兩次演習，組織者都重申禁止帶槍，否則後果很嚴重；而這次多了幾戒：不准帶藥、不准帶手機進入演習場地、不准拍攝演習場地和軍人、不得在演習最後日結束前將照片貼到臉書等社交媒體、不准跟救援人員有不當的肢體接觸。那裡都是年輕的軍人，帥哥美女，英姿勃發；難道以前出現過趁機劫色的情況？不得而知。導演還提醒，若被對方問電話，要以傷痛急救等理由回應。有人說：「告訴他，你的電話是911！」引得眾人大笑。

演出公司每次都準備了大量的早餐和零食，自由取食。高糖高熱量的小吃零食讓人又愛又恨，想吃又怕多長幾磅肉，大家基本上是一件起兩件止，沒看到有人不停地吃，真的很自律。

有犯罪紀錄 禁錄用

在休息場地，幾十人都帶著手機等私人用品，上場時，大家的背包就放在椅子下，都沒有發生丟失的情況。主辦方說，他們組織了十幾年的活動，從沒有出現任何意外，讓大家儘管放心。的確如此，參加過幾次演習都很安全，參加者大都是退休人員、退伍軍人和家屬，以及放假的學生；主辦方都做過背景調查，有犯罪紀錄的不被錄用。

今年的演習總共四天，最後一天適逢父親節，不少人選擇在那天陪伴家人。主辦公司急了，要求大家幫助介紹其他人加入，並且把父親節這天的薪酬提高五成，挺不錯的。坐在周圍的群演不是要上班，就是已經有安排，所以不能參加；不知道最後那天他們找到多少人參加。

疫情後的美國已經重新開放，但疫情的陰影還是存在的，參加演出者還有三兩人戴著口罩，其他人則完全沒有防護。跟以往一樣，有人一出場就呼天搶地鬧騰得厲害，口沫四濺，有點嚇人。大家都打過疫苗，在太陽底下空曠的演習場地，但願都是金剛之身，百毒不侵吧。