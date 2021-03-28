藥草養生術／善用9藥草 改善子宮肌瘤

毛蕊花。（圖皆為作者提供）

最近有客戶因為子宮肌瘤造成大量經血流失而致貧血，出血狀況有時長達一個月，造成生活及健康上的困擾。子宮肌瘤在子宮內、子宮肌壁或子宮外生長，雖然大多數的子宮肌瘤都是良性，但有些婦女的子宮肌瘤會導致痛楚、痙攣和貧血。

年齡愈大，婦女有子宮肌瘤的比率愈高，接近50歲時，幾乎一半的女性都有肌瘤，大多數患者在更年期停經後肌瘤會縮小和消失。

傳統醫學大多給患者服用消炎藥和避孕藥可幫助減少症狀，但有時肌瘤過大或造成嚴重貧血時，會有開刀割除子宮的需求。在女性藥草學，很多藥草用於子宮肌瘤效果顯著，通常要持續使用一年才能見效。

黑升麻

目前美國 已沒有野生種，市面大都是人工培育的黑升麻；它能調節女性生理機能，改善經前症候群如焦慮、乳房脹痛、更年期症狀如熱潮紅、盜汗、焦慮及失眠。使用花草精（tincture）最有效，即用藥草與伏加利浸泡成的tincture；使用藥粉，味道較苦，必須每次用量2g，一天三次。

聖潔莓

不孕症及助孕有名的藥草，我的花園裡也有這種藥草，在夏季時會開紫色花朵。它的果實能夠促進黃體素的平衡。主要是維護子宮功能，科學研究其作用於腦下垂體，能夠平衡雄性與雌性荷爾蒙，有助內分泌正常，幫助懷孕及生殖系統，同時可以減少不正常的經血血崩，常用於女性助孕，尤其是曾吃避孕藥者後不易懷孕及正在做人工受孕。科學研究認為有助女性荷爾蒙的正常化，對中年危機的焦慮感及憂鬱症也有助益。

同時它具保護子宮功能，這部分與蕁麻葉作用類似，減少陰道異常分泌物及有助子宮肌瘤、其他部位的纖維囊腫，還有助改善經前症候群及更年期症狀如疼痛、憂鬱，重建活力，點燃性慾及性活力。

建議與苦味保肝的香草如蒲公英使用效果更好，建議使用三至六個月。想助孕或有乳房纖維囊腫者可加入到女人茶飲用，有子宫肌瘤者可加入蒲公英淨化茶使用。建議早上使用，花草精每日1-2ml。

歐蓍草

這也是我花園有的花草，美國野外也有很多，多為白花，園藝店販售的紅花多為觀看用，黃色品種是歐洲引進的。它的花及草莖均可以利用，可以維持肝臟健康及靜脈功能，能夠減少肌瘤造成的痛經及縮小肌瘤。這個花草還有退燒的作用及穩定血壓 ；外用具有止血效果。

毛蕊花葉

很多高速公路旁常見這個野生植物，它常用於腺體異常腫大，如淋巴腺、肺腺、卵巢等功能異常（常與豬殃殃、紫錐花或金盞花共用），其花朵浸泡油外用於中耳炎、腺體異常或眩暈。

紅花苜蓿

這是野外常見的花草，能夠淨化血液及淋巴系統、舒緩慢性皮膚問題如乾癬、異位性皮膚炎、濕疹、關節疼痛、減輕更年期症狀、癌症 後復原保養、身體器官的囊腫，子宮肌瘤。

覆盆子葉

有益女性生殖及子宮功能，從少女及更年期都能使用，能夠減少經痛，是極少數懷孕也能喝的香草茶，有助婦女安胎順產，產後泌乳，輕微拉肚子、消化不良、噁心。有豐富的礦物質如鈣、鐵、錳，有益骨骼及軟骨組織的功能，生理期時也能用。

蒲公英

許多肌瘤的形成與肝鬱及體內有濕氣，同時目前與環境荷爾蒙的暴露有關；蒲公英能利尿消水腫、淨化血液、強化肝腎排毒，加速藥物及化學物代謝排出，降血壓、降膽固醇、黃膽、結石、穩定血糖、皮膚濕疹、膿瘡、青香痘，淡化因肝臟解毒不好形成的皮膚斑點。

香蜂草

屬於薄荷家族，在美國很容易自行繁殖的香草植物，只要種一棵，種子就會自動吹散四處生長，它常用於香草茶配方，做為配角，調和味道，但事實上上它是補藥用於促進排尿，也適合初潮來臨，月經經常不規則女孩，緩解子宮痙攣造成的疼痛。

薺菜

可能很多人家的後院就有這個野草而不自知，市面也有售薺菜水餃，可以減少輕血量過多，是蔬菜也是藥草。

其次要避免環境荷爾蒙的暴露，如洗髮精、化妝品、保養品、乳液及化學，香水避免含有香精及定香劑等化學物質，注意食物的來源，減少高油及油炸物，這些食物進入體內後會與我們的荷爾蒙受體結合，而子宮及乳房是對荷爾蒙敏感的器官。

化妝品及保養品中要檢視是否含有下列的塑化物，常做為定香劑，DEHP，DBP， BBP， DNOP，DMEP， DIPP， DNPP （這些成分的原文很長，此處以縮寫代表）。

多吃全穀物，每天吃小一把果仁，使用橄欖油、南瓜籽油及酪梨油來料理，多食用保護肝功能的食物如葫蘿蔔、菜根、薑黃、蒲公英根與葉、芥藍、甘藍、海菜（甲狀腺有異常者要注意用量）、芽菜、菠菜。

（美國認證臨床藥草師及英美臨床芳療師RH（ AHG），CA，美國藥草師協會AHG董事）

註：所有內容為藥草教育，不做為個人診斷及處置之參考，若有疾病請與醫師及相關藥草專業人員諮詢。