自製浴鹽泡澡 過個暖冬

肉桂。(作者提供)

立冬過後，氣溫逐漸變冷，很多州都已步入下雪的銀色世界，容易冬天手腳冰冷的人，可以運用廚房一些材料來製作活血暖冬浴鹽。

混合香草、粗鹽及精油製成的浴鹽，可以去除身上老化角質，香草及精油還能透過按摩及泡澡，滲透到毛細孔中，具有美容及藥用的功能。自己製作的浴鹽，事先準備好材料，只要幾分鐘就能混合好，不像市面販售的浴鹽可能含有色素、香精及定香用的塑化劑，還能當做聖誕節 送禮的貼心手作禮物。

多多泡澡 降低失智

芬蘭一項追蹤中年以上男性達20年的研究顯示，經常進行桑拿浴的男性發生失智症的情況比較少。研究人員將桑拿使用頻率分成三組，一組是每周4至7次，每次15分鐘，第二組是每周2至3次，第三組是每周一次。結果發現，經常享受桑拿浴的人（每周4至7次）比那些較少享受桑拿浴的人（每周一次），發生阿茲海默症機會可以減少66%。

事實上每周泡澡1至2次，每次20分鐘，有如讓自己泡在藥草茶汁中一般，泡澡能夠有助身體減少壓力、疼痛及幫助入睡。因為在泡澡時加入藥草、精油、海鹽及瀉鹽等，可以幫助身體達到排毒淨化，肌膚去角質與活化，讓過勞的肌肉 及經絡能夠休息，同時可以促進血液中氧氣流動至身體各器官及組織，即使家裡沒有浴缸，也可以用足浴方式，讓自己享受片刻，尤其是老是吃止痛藥來緩解痠痛的人，更要一試。

即使是簡單的薰衣草精油、燕麥片及幾滴橄欖油加到浴缸中，也能緩解濕疹的皮膚炎及引導睡眠。相關的泡澡香草配方，可以參考本人先前的專欄。

冬天泡澡時，可以將浴鹽材料換季，加入比較抗病毒及活血的材料如肉桂、薑及薑黃；海鹽可以幫助身體排毒及讓肌膚滑潤；加入的薄荷或薄荷尤加利精油可以緩解冬天有鼻塞的情況，也可以讓緊繃的肌肉更放鬆。

準備材料：

1杯粗海鹽

3大匙肉桂粉

1小匙豆蔻粉

1小匙乾薑粉或薑黃粉

2大匙乾燥玫瑰花（或金盞花、永久花）

精油：5滴有機胡椒薄荷或有機薄荷尤加利精油

準備一個梅森玻璃罐

製作方式：

將所有的材料混合後，倒入梅森玻璃罐。

使用方式：

每次使用適量的浴鹽按摩全身，或者使用1/4杯倒入浴缸泡澡；如果沒有浴缸，可以使用適量於泡腳機或泡腳盆。

在泡澡前，最好使用洗刷工具洗淨身體污垢及油垢，洗刷用品勿選塑膠製品，宜用天然絲瓜絡或漢麻（hemp）、龍舌蘭纖維（Agave）製成的刷具，或天然海綿、天然動物毛做的刷具來刷洗全身，刷洗可以幫助毛孔張開，以利泡澡時精油及藥草成分經皮膚吸收。