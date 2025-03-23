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理財Q&A／終結1分幣恐漲價 消費者受害

周芳苑
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新任總統川普(Donald Trump)就職後迫切刪減聯邦成本，2月間下令財政部停止鑄造1美分小硬幣(penny，便士)，有待國會批准，這一枚鋅銅混製的迷你錢幣很可能即將走入歷史，商品原本以1美分為單位的訂價可能跳增為5美分，間接助長漲價，消費者恐受害。

1美分硬幣直徑只有0.75吋、價值小，但製造成本卻高於幣值。根據2024年美國鑄幣局(United States Mint)報告，1美分硬幣生產成本約3.69美分，比前一年增加20.2%。

許多人刷信用卡購物，可能很久沒有翻找硬幣付錢，儘管如此，這一枚流通許久的小硬幣一旦停止流通，恐怕會對全美經濟或消費環境產生影響。

對整體經濟的影響

1美分硬幣退場後不再是法定貨幣，商品訂價可能被迫調整。由於市面上流通的最低面值貨幣將變成5美分，商品價格將調整為5美分的倍數，例如訂價原本3.99美元，可能變成4美元，3.01美元或許降為3美元，原本3.04美元可能漲為3.05美元。

凱斯西儲大學(Case Western Reserve University)經濟學副教授、克利夫蘭聯邦準備銀行(Federal Reserve Bank of Cleveland)前資深副總施魏策爾(Mark Schweitzer)認為，這種四捨五入的訂價改變不會對經濟造成實質影響。

對政府效率則略有幫助。1美分硬幣的實際流通性並不高，人們付費取得這些零錢放入口袋或皮夾裡，回到家後經常取出放入罐子，打從心裡不想使用，久而久之不流通，政府就要生產更多以維持市面流通量。

1美分硬幣停產後，將必須生產更多5分錢硬幣，生產成本更高。美國鑄幣局稱，5分錢硬幣一枚成本13.78美分。因此施魏策爾說，政府取消1美分硬幣所獲部分收益，將被需要增產5美分硬幣而造成的損失抵消。

商家從中受益

1美分硬幣退場，實體店老闆和店員再也不必處理這個迷你小錢，省去很多麻煩。但諾瓦東南大學(Nova Southeastern University)商學和創業學院金融經濟系主任兼副教授威廉斯(Albert Williams)警告，轉變初期可能要歷經一些調整。

收銀機原本為1美分硬幣預留的空間將閒置，貨幣擺放要重新安排。

施魏策爾認為1美元硬幣更實用，生產成本比1美元鈔票高、大小與25美分硬幣差不多，但使用壽命比紙鈔長得多，轉用硬幣可節省成本。

消費者對物價可能上漲的反應

威廉斯認為，人們對金錢非常敏感，為免爭議，務必要制定一個協議，有跨州、跨商店的指導方針，否則會出問題。

處理不當時，人們可能覺得被騙，會在收銀台爭執、或是對店員憤怒。店家要有應對顧客情緒反應的準備。

施魏策爾提到，價格即使只是幾美分小幅上漲，也可能引發通膨，人們將擔心接下來會發生什麼。不過，商品價格增加一、兩分錢其實不會對消費者財務狀況產生明顯影響，這些改變將極其微小，不必太擔心。

非營利組織美國錢幣協會(American Numismatic Association)館長兼博物館館長馬德 (Douglas Mudd) 認為，美國人沒有1美分硬幣短短一段時間後就會適應。

馬德說，加拿大約10年前就停用1分錢硬幣，手中的舊貨幣價值開始受到通貨膨脹衝擊，曾經有用的硬幣如今價值變低，繼續保有就沒什麼意義了。

1美分硬幣會變收藏品嗎？

普通的1美分硬幣沒有什麼稀有性，這類硬幣的價值不會馬上上漲。

馬德負責貨幣博物館(Money Museum)展覽項目，他說，光是去年政府就鑄造35億枚1美分硬幣，這些硬幣會讓人產生懷舊之情，但僅此而已。

假如2025年份的1美分硬幣今年內真的停產，印有2025年日期的硬幣數量將大減，日後在二手市場的轉賣身價隨之上升。

目前，2025年份1美分硬幣在零售網站電子灣(eBay)轉售價約50美分到1 美元。目前還可以從銀行獲得2025年版硬幣、或直接向美國鑄幣局依面值訂購。

1美分硬幣並非全然沒有收藏價值。假如硬幣本身有鑄造錯誤等特殊品質，轉賣價格可能非常昂貴。就好比說，2012年舊金山鑄幣廠生產的一枚1943年份1美分硬幣最終以100萬美元售出，主要是因為當初誤用青銅製成，而非採用標準的鍍鋅鋼材質。

馬德說，不要指望口袋裡1990年代產製的1美分硬幣多年後身價大漲，屆時世上仍有數十億枚這樣的硬幣，價值將與現在一樣。

如何處理這些停用的零錢？

如果想將1美分硬幣兌換成其他硬幣或紙幣，最好去銀行，無需付費，通常有半年到一年時間可兌換。超市也有兌換硬幣亭，處理費高；例如Coinstar每筆交易收取12.9%+99美分服務費。

如果想保留1美分硬幣、甚至創意利用，可放手去做。大可以用硬幣製作手鐲、裝飾品、藝術品，任何美麗的東西。

貨幣 舊金山 財政部

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