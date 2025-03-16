理財Q&A／應該開幾個銀行帳戶才好？

問：我經常收到銀行廣告，邀請開立新帳戶；朋友們似乎也多半在好幾家銀行開戶。請問，究竟一個人應該要有幾個銀行帳戶呢？

答：擁有好幾個銀行帳戶有助於將資金分放各處、分散風險，但需要更多的管理，有好也有壞。

一個人究竟有多少個銀行帳戶最理想？與各人理財習慣和需求息息相關。有些人只要有支票帳戶和儲蓄帳戶各一個就綽綽有餘，有些人可能要有更多個帳戶，以便將業務和個人支出清楚畫分，或者與合作夥伴共享銀行帳戶、針對各種財務目標維護單獨的帳戶。

紐約市律師事務所Tayne Law Group P.C. 金融律師泰恩( Leslie H. Tayne)表示，多數人至少需要一個支票帳戶來管理日常交易、另有一個儲蓄帳戶存放額外資金，但是對某些人來說，在某些情況下可能需要有更多其他帳戶。

為什麼需要有好幾個銀行帳戶？

同時有幾個銀行帳戶有助於管理資金。好比說，有些人擁有個人支票和儲蓄帳戶、與另一人共享聯名帳戶(joint account)、或者擁有商業支票和儲蓄帳戶(business checking and savings accounts)。

如果有以下理由，可能需要有多個銀行帳戶：

第一： 保有支票帳戶以支付定期開支，另保有儲蓄帳戶以便存款賺額外收入。

第二：想要單獨設立帳戶存應急金。

第三：將企業銀行帳戶和個人銀行帳戶分開。

第四：開立聯名支票帳戶以便與夥伴分擔開支。

第五：為了妥善整理支出。例如設立一個帳戶專門支付帳單，另一帳戶用來支付變動支出。

第六：透過開設新帳戶並維持餘額來賺取銀行獎金。

理財教練兼註冊理財規畫師卡伊奇揚( Ohan Kayikchyan)說，一個家庭擁有四個帳戶是合理的，其中包括兩個支票帳戶，一個用於支付每月經常性帳單、另一帳戶支付變動開支，另有兩個儲蓄帳戶，其中一個用於支付應急資金，另一個為了其他儲蓄目標存款。

同時擁有好幾個銀行帳戶的優缺點

雖然擁有並使用好幾個銀行帳戶有實質幫助，但維護多個帳戶可能有點麻煩，是最主要的缺點。有好有壞。

從好的方面來說，擁有好幾個銀行帳戶有助於進行預算、分離資金和追蹤資金流向。

泰恩說，為不同的支出類別使用特定帳戶可避免超支，好比說，如果以單獨的帳戶支付帳單和變動開支，就不會不小心食品雜貨花費過多而導致租金 支票跳票。

泰恩並提醒，如果手頭有很多現金，最好分散到多家銀行，這樣就不會超過聯邦存款保險 公司 (FDIC) 每一家銀行25萬美元的保險限額。

擁有多個銀行帳戶也有缺點。

泰恩說，擁有的銀行帳戶愈多，需要管理、追蹤和注意的事情就愈多。她特別提醒要注意各銀行帳戶的最低餘額要求，以避免因存款低於要求而衍生費用，而且要特別留意自動轉帳(automatic transfers)相關規定，如果沒有維持足夠存款，可能會被扣費用、帳戶餘額淪為赤字。

泰恩也建議定期查看銀行對帳單，及早發現可疑的帳戶變動。

此外，有一些有利息的儲蓄帳戶會根據存戶餘額給予更高利率 ，因此，把錢集中在這樣的帳戶可賺取更多利息。

另外要注意的是，如果有多個帳戶，務必確保不透支。泰恩說，如果帳戶反覆透支，可能會被提報給全國消費者信用報告機構 ChexSystems，將來到銀行開戶會變得困難。

開設銀行帳戶的考慮因素

每當要開設新的銀行帳戶時，無論是第一個還是第五個，都要好好考量以下重點：

第一： 帳戶用途，帳戶裡的錢要如何使用？

第二：銀行聲譽。可根據評論和歷史紀錄決定是否應該信任某一家金融機構。

第三：查看最低餘額要求：帳戶需要保留多少錢才能避免費用？

第四：利率。存款是否能賺利息？利率多少？

第五：帳戶費用。維護帳戶需要花多少錢？如果要免除帳戶費用必須滿足哪些要求？

第六：銀行提供哪些服務？例如是否可線上支付帳單？或者是否有行動應用程式？

管理多個銀行帳戶的訣竅

同時擁有好幾個銀行帳戶管理起來可能很費事，藉助資金管理工具將大有幫助。

泰恩建議使用預算應用程式(budgeting app)，將各個帳戶連結在一起以了解財務全貌；此外，可註冊銀行的簡訊或電子郵件提醒，以便即時獲得低餘額、大額交易和帳單支付即將到期等相關的重要通知。

儘管藉助大量工具，仍應該保有傳統習慣，定期查看帳戶。卡伊奇揚建議按月查看一次銀行對帳單，確保帳戶上沒有未經授權或可疑的交易，也有助於管理預算、控制開支。