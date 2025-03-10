理財Q&A／平日財務準備周全 被裁員有後盾、安然過關

問：我們公司最近裁員，我擔心自己難以避免，事先要如何做財務準備以因應可能的挑戰？

答：美國總統川普(Donald Trump)團隊考慮大幅削減聯邦勞動力規模、並且裁減美國國際開發總署(U.S. Agency for International Development, USAID)人員，該署1萬名員工幾乎都已失業；私人企業也掀裁員潮，臉書(Facebook)母公司Meta以及雲端客戶關係管理公司 Salesforce宣布裁員，而依賴聯邦補助或資金的小企業和組織也開始裁員。全美失業陰霾當前，令人擔憂。

即使在情況不差，企業重組、整併或關閉也會裁員。

加州理財業者GoldLine Financial Services創辦人兼退休顧問曼加利曼(Jordan Mangaliman) 說，被解雇往往在意料之外，但不表示不能預做準備。

不管公司是否會裁員，平日做好財務準備，就可在收入中斷等挑戰出現時安然過關。

專家建議採取以下十步驟：

第一步：審視預算

曼加利曼說，有些人壓根不知道自己花了多少錢、為什麼月底一毛不剩；了解預算是理財第一步，也不致於在被突然裁員時，慌亂地不確定遣散費和失業金夠不夠過生活。

第二步：計算替代福利(Replacing Benefits)的成本

一旦被解雇，不僅沒有薪水。還會失去健康保險 等寶貴福利；有些人被解雇後有權依「統一綜合預算調節法案」(COBRA)繼續享用公司健保 ，但須自行承擔所有保費 ，金額也許太高，不妨考慮改採其他方案，例如使用配偶健保計畫、在政府健保市集買保險。

第三步：備妥應急金(Emergency Fund)

就如同查看預算一樣，無論公司是否裁員，建立應急基金永遠是理財上上策。應急金是家庭財務穩健的基石，多數專家建議備有相當於至少三到六個月開支的等額應急金。

第四步：還債

曼加利曼說，盡早還債永遠是對的。趁著有薪資入幅時償還高利息信用卡餘額，並考慮還清其他貸款及信用借貸以降低每月帳單。平常切實還債，一旦被裁員或在新舊工作交接的無收入狀態下，比較有本錢。

第五步：充實自我價值

如果公司有裁員傳聞，與其坐著憂心忡忡，不如積極奮力自我充實，放棄任何悄悄辭職、只做最低限度工作的想法，反而要證明盡全力工作。

此外，理財教練暨理財專書作者科爾(Annie Cole)說，不要害怕與老闆或主管交談、詢問建議，從中了解自己可針對哪些方面改進、該怎麼做才能在裁員時增加留任機會。對老闆提出的任何建設性批評採取防禦態度，而且要將他們的建議化為具體行動。

第六步：更新履歷表

即使盡全力保住目前的工作，也要心懷危機意識、為未來預做準備。拿出履歷加以更新、潤飾，在個人的職業社群平台LinkedIn頁面上增列技能及推薦人，一旦發現有徵才的職缺正好適合，就提出申請。科爾認為，聽到裁員消息時著手找工作合情合理，沒有什麼不妥。

第七步：重新連結人脈網

更新履歷之餘，不妨重新與過去的導師、同事和其他專業人士聯繫，化被動為主動。如果還沒有離開現職，與人們接洽尋求新工作機會時最好祕密進行，以免橫生枝節。

如果沒有與特定人士聯繫，也務必找時間參加聯誼、會議和相關活動，在這些場合可結識相關行業的人、得知哪裡有工作機會。

第八步：協商遣散費

與人際網打交道時，應花時間了解所在行業的遣散費行情。

如果被裁員並有資格獲遣散費，雇主提出金額後，不妨以批判眼光評估，思考一下是否有權獲得更多遣散費。紐約Sincerus Advisory公司執行合夥人威爾森(David Flores Wilson)說，金額取決於被裁員者的資歷和行業。

如果參加工會，工作可能出面為您爭取。例如，所有聯邦工作人員都被要求重返辦公室工作，不想照辦的人可選擇辭職，可領工資直到2025年9月30日。聯邦雇員工會已提起訴訟，要求阻止這項遣散費提議，理由是「不公平」。工會聲稱，聯邦「分岔路」(Fork in the Road)優離方案命令是誤導性的最後通牒，迫使工人抉擇，可立即辭職，或者不久後失去工作且得不到補償。

第九步：做副業

如果擔心被裁員，可事展開副業，也許與主業毫不相干、也許是在專業領域裡提供諮詢、或者從事共乘、送貨服務或自由工作等零工工作。曼加利曼說，有其他收入來源有百利無一害，就算到頭來沒有被解雇，也可充實應急金。

第十步：擬計畫並保持樂觀

威爾遜曾於2008年金融危機時被解雇，他認為，裁員未必是壞事，可趁機重新評估目前的職業水平和未來目標。即使很難在目前處境中找到希望，仍應提起精神，規畫如何度過沒有工作的日子，有助於因應困境。