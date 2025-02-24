理財Q&A／2025年購物 選這幾天最省錢

問：請問一年當中，在哪些節日或者特殊時候購物最省錢？

答：折扣最大的購物時機幾乎都是長周末節日。搞清楚季節性商品何時打折、何時大促銷可省錢，避免超支。

在美國，會有大折扣的節日依序是元旦、1月第三個星期一的馬丁路德紀念日(Martin Luther King Jr. Day)、2月第三個星期一的總統日(President Day)、3月17日聖派翠克節(St. Patrick's Day)、介於3月底至4月初的復活節 (Easter)、4月最後一個星期五的植樹節(Arbor Day)、5月第二個星期日的母親節、5月最後一個星期日的國殤日(Memorial Day)、6月第三個星期日的父親節、7月4日美國國慶、9月第一個星期一的勞動節(Labor Day)、10月31日萬聖節(Halloween)、感恩節過後的黑色星期五(Black Friday，11月最後一個星期五)、感恩節過後的網路星期一(Cyber Monday)、12月聖誕節 前最後一個星期六的超級星期六(Super Saturday)、新曆新年前一天的除夕。

另有二個時機有大折扣，分別是線上零售業者亞馬遜(Amazon)的會員日(Amazon Prime Day)、各州時間不同的免稅周末(Tax-free weekends)。

每個月都有折扣，折扣重點不同。

1月

冬裝：零售商 1月下旬將厚外套、運動衫、保暖睡衣、冬靴等禦寒衣物折扣出清，騰出空間展售春裝，最高可享五折。

床單和毛巾：科爾(Kohl's)、梅西(Macy's)和Pottery Barn等百貨公司和零售商1月通常會舉行洗浴和床上用品的「白色促銷」(white sales)。

電視：超級盃(Super Bowl)開賽前夕是買電視最佳時機之一。

元旦和馬丁路德紀念日是主要促銷日。

2月

報稅軟體：雇主發送W-2和1099表格截止日是1月31日，那之後納稅人大量需要報稅軟體報稅。

珠寶：2月14日情人節過後，珠寶開始打折。

主要促銷日是總統日長周末，幾乎所有商品都打折，床墊和電器優惠最可觀。

3月

適合暖天的戶外服裝和鞋類大打折；此外，露營裝備和庭院家具也打折，早春折扣項目比初秋時更多。

主要促銷日是聖派翠克節，可以折扣價買愛爾蘭主題珠寶和其他綠色禮品；假期過後第二天折扣最大。

4月

服裝：復活節周日有促銷，兒童春裝是折扣重點。

家居用品和電器：配合許多人春季大掃除，吸塵器等各種電器商品有折扣；另配合4月底世界地球日(Earth Day)，節能電器促銷。

主要促銷日包括復活節，節前折扣以春裝為主，過節後，禮品籃、鮮花、糖果有折扣。另一促銷日是植樹節，花園和戶外用品大促銷。

5月

春裝：店家紛紛折扣出清春裝以便騰出空間展售夏季商品。

電器：國殤日長周末是一年中買冰箱、洗衣機、烘乾機和其他大家電的最佳日子。

珠寶、香水和其他適合母親的商品：母親節前幾周，這些商品會有折扣。

床墊：1月總統日期間床墊有折扣，如果錯過了，可把握國殤日促銷。

6月

餐廳禮卡：在父親節和畢業季，許多連鎖餐廳提供禮卡優惠。

工具和烤架：配合父親節，房屋修繕物品、工具套件、車庫整理用品、烤架等都可能降價。

手表、男裝、鞋子、錢包、電視：這些是熱門父親節禮物，父親節前有折扣。

7月

家具：美國國慶日促銷重點是家具。

科技用品：在國慶日促銷後，返校季促銷開始升溫，學生適用的電腦、遊戲系統、電視等都有折扣。

主要促銷日包括國慶日、亞馬遜Prime會員日(7月中公布)、某些州的免稅日。免稅日期間，服裝、學習用品甚至電子產品都免稅。

8月

學習用品和筆記型電腦：開學第一天通常是8月中到9月初，筆記本、美術用品、筆記型電腦等商品往往有優惠。蘋果公司(Apple)通常8月推出返校科技商品優惠。

夏裝和泳裝：隨著秋天接近，夏裝折扣出清以迎接冬裝上市。

有些州的免稅日8月登場，服裝、學習用品和電子產品免銷售稅。

9月

戶外家具和烤肉架：勞動節周末家家戶戶辦燒烤活動，戶外娛樂商品大打折；9月過後，露台家具更難找到，零售商通常冬季停止進貨。

勞動節是主要促銷日，返校促銷剩餘商品將大打折，家電和床墊也打折。

10月

舊款iPhone：蘋果通常9月第二個星期二推出新款手機，10月起，舊款機型就會打折。

舒適服裝：隨著天氣轉涼，人們想買暖和的衣服，緊身褲、長袍、運動服和慢跑褲有折扣，這一波折扣品選擇比1月大。

主要促銷日是萬聖節。

11月

電視和電子產品：配合感恩節，11月初，電視、智慧家居設備、平板電腦、電腦和智慧手表開始打折。

12月

玩具和遊戲：隨著聖誕節臨近，玩具和遊戲打折。

主要購物日包括網路星期一、超級星期六、除夕。聖誕節和新年後促銷通常介於12月26日至隔年1月1日。