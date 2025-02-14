我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加民宅又查獲隱藏攝像機 偽裝植物監視屋主

從塑膠吸管、節能燈泡到馬桶水量 川普2.0新衝擊

Firstrade展開與Blue Ocean合作推動美股隔夜交易服務

【紐約訊】
聽新聞
test
0:00 /0:00

美國領先的零佣金網路券商Firstrade宣布與Blue Ocean Technologies達成戰略合作，透過Blue Ocean ATS引入美股隔夜交易功能，為投資者提供更靈活的交易選擇和進入美股市場的機會。這項服務標誌著Firstrade在隔夜交易領域的重要突破，並進一步體現了為全球投資者提供與美國股票市場全天候連接的承諾。

Firstrade首席執行長John Liu表示：「我們始終致力於提升客戶的交易體驗。通過與Blue Ocean的合作，我們突破了一般交易時段的限制，幫助客戶在更靈活的時間內參與美股市場交易。這是我們追求創新的一個重要里程碑，此服務使Firstrade客戶能即時掌握市場動態，迅速應對全球經濟與重大事件，進一步把握交易良機。」

Blue Ocean Technologies總裁兼首席執行長Brian Hyndman表示：「我們非常高興能與Firstrade合作，將隔夜交易服務帶給更多投資者。Blue Ocean的使命是讓投資者能在自己方便的時間內進行美股交易，這次合作實現了我們對更靈活交易生態系統的共同願景。」

Firstrade的美股隔夜交易服務預計將於2025年第一季度正式推出，目前已開放等候名單，讓有興趣的用戶可以搶先了解更多服務詳情並獲取相關更新。

了解更多美股隔夜交易服務詳情或加入等候名單，請訪問此鏈接

Firstrade的核心理念秉持「客戶體驗第一」，以卓越的服務、低廉的投資成本，協助每一位客戶實現財富成長的目標。Firstrade（第一證券）為領先的零佣金美國網路券商，提供股票、ETF、期權及共同基金的零佣金交易，同時亦提供高利息固定收益產品，包括聯邦政府債券（Treasury Bills, Notes & Bonds）、地方政府債券（Municipal Bonds）、公司債券（Agency Bonds）及定期存款（CD）。Firstrade致力於為自主投資者提供全面的投資產品和工具，幫助客戶更有效掌控財務未來。Firstrade成立於1985年，為美國金融業監管局（FINRA）及美國證券投資者保護公司（SIPC）的成員。更多信息請訪問 https://www.firstrade.com

Blue Ocean Technologies, LLC (BOT)是一家獨特的資本市場金融科技公司，透過在美國隔夜交易時段進行交易，為全球投資者提供支援。Blue Ocean Technologies的美國經紀交易商子公司Blue Ocean ATS, LLC及其交易系統Blue Ocean Alternative Trading System (BOATS)目前交易美國國家市場系統(NMS)股票的時間為星期日至星期四晚上 8:00 至凌晨 4:00（美國東部時間）。Blue Ocean ATS成立於2019年，其使命是透過其旗艦服務Blue Ocean Session將美國貿易轉變為全球貿易，以在非傳統的美國市場時間向所有時區的訂閱者提供存取權及透明度。如欲了解更多有關如何連接的資訊，請瀏覽： www.blueocean-tech.io

投資 美股 債券 證券 聯邦政府

上一則

華為又有黑科技 將在尊界S800豪華車上亮相

熱門新聞

輝達執行長黃仁勳。（記者吳康瑋／攝影）

和川普低調過招 NVIDIA去年就布局 傳悄悄延攬關係戶

2025-02-09 05:20
中國公司字節跳動旗下短影音平台TikTok的logo。（路透）

馬斯克退出TikTok收購戰 WSJ曝這3大科技巨頭有興趣

2025-02-08 19:40
電子商務巨頭亞馬遜的業績預期令投資人失望，股價下跌4.05%。該公司預計第1季營收將成長5%至9%，這是有記錄以來的最低增幅。美聯社

川普再放話徵收對等關稅 道指跌逾400點 股指本周走低

2025-02-07 16:50
億萬富翁馬斯克。（路透）

馬斯克開價974億「低價收購OpenAI」 奧斯曼秒拒：不了謝謝

2025-02-10 18:46
美國一檔大型科技股已連續18個交易日上漲，也就是美國總統川普就職以來從未收黑。(路透)

川普就職後竟天天漲 這檔股票連18紅 老闆趁機套現2200萬

2025-02-13 08:55
（中央社）

DeepSeek優惠期結束 今起漲價100%-300%

2025-02-09 15:31

超人氣

更多 >
情人節後3星座財運與愛情雙豐收 天秤收入倍增、他魅力無人能敵

情人節後3星座財運與愛情雙豐收 天秤收入倍增、他魅力無人能敵
曾被16所大學拒絕卻被谷歌錄用的華裔高中生 近況更新

曾被16所大學拒絕卻被谷歌錄用的華裔高中生 近況更新
屋主別忘了…報稅可享減免的7項支出

屋主別忘了…報稅可享減免的7項支出
好市多7項健康食品 營養師建議40歲以上者購買

好市多7項健康食品 營養師建議40歲以上者購買
川普首波大裁員 教部等6聯邦機關開鍘 影響20萬人

川普首波大裁員 教部等6聯邦機關開鍘 影響20萬人