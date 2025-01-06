理財Q&A：創造佳節美好回憶 是最棒禮物

問：今年過聖誕節 和新年，我邀家人旅遊當作禮物，沒有買實體物品，會不會有欠妥當？

答：會計師事務所德勤(Deloitte)2024年假日零售調查發現，打算以創造美好回憶來致贈佳節禮物的人比掏錢買實體禮物的人來得多；邀家人旅遊取代買禮物相贈，並不失禮。

最近一年半來，受訪消費者更看重體驗而非物質商品；節日購物者也出現同樣的趨勢，預計今年節日期間的體驗支出將大增16%。

道明銀行(TD Bank) 2024年度聖誕消費調查Merry Money 顯示，45%受訪消費的節日禮物是「體驗」而非實體物品，年輕世代這樣的趨勢特別鮮明，Z世代、千禧一代打算以體驗為禮物的比重各68%、61%， 嬰兒潮世代送體驗型禮物的比重只有23%，仍偏好摸得到、看得到的傳統禮物。

把「體驗」當作禮物送人，價值無限，可創造持久回憶、拉近親人距離並提供難以言喻的充實和滿足感。

為什麼體驗勝於物質禮物？

德州 大學奧斯汀分校(University of Texas at Austin)行銷和心理學助理教授庫馬爾(Amit Kumar)過去幾年與同事合作，針對旅行、外出用餐、戶外活動和娛樂等體驗式支出進行科學研究。

結論是，比起物質消費，體驗更能確保消費者長久快樂。

庫馬爾在科學暨醫學書目數據庫網站Science Direct上發表2022年度調查報告，他加以解釋說，體驗可創造持久回憶，從一開始規畫體驗時有所期待、著手準備都樂在其中，可能涵蓋購物、打包行李以及或旅遊。

如何將體驗當禮物送人？

送禮沒有明確的科學依據可循，卻有一些方法可將體驗打包成一份禮物，對送禮和收禮者雙方都產生極大影響。

涵蓋全球超過85國的遠足和騎自行車假期預訂平台10Adventures創辦人坎貝爾( Richard Campbell) 說，重點是，贈送的體驗不是送禮者想要的，而是收禮者想要的東西。

將體驗作為禮物送人時需要注意一些細節，分述如下：

第一：根據收禮者的興趣、偏好和熱情所在之處量身訂做最佳體驗。

第二：贈送的體驗要能夠促進送禮者與收禮者之間有意義的連結。

第三：所選擇的體驗應該符合送禮及收禮者雙方共同興趣；或者能夠共度美好時光。

第四：力求難忘而且獨特。盡可能選擇與眾不同、而且足以創造持久回憶的體驗。

第五：針對日程安排、目的地以及其他量身訂做的要素保有彈性。

第六：將個人因素納入考量，包括飲食限制、體能或者內心恐懼等層面，以確保體驗舒適而愉快。

第七：保有驚喜元素。以創意和意想不到的方式贈送禮物，驚喜加分、回憶跟著加分。

第八：方便而可行性高。用心考量地點、交通和資源可用性等因素，確保收禮者可輕鬆而方便的享受體驗。

以創意打造體驗式禮物

贈送禮物本身也是一種體驗。有很多方法可用創意打造體驗式禮物。以下列舉一些點子：

第一：驚喜登機證。善用Etsy等網站下載色彩繽紛的「驚喜」登機證，告知收件人即將前往什麼地方旅遊目。

第二：量身訂做紀念品。可在前往某些地方時預送紀念品，例如到棒球場度過一天之前購買帶有運動隊徽標的冰箱貼或鑰匙圈。

第三：營造神祕感。採用與體驗相關的線索打造尋寶遊戲，讓即將贈送的體驗變得更有趣而難忘。

第四：附贈收禮者會用到的物品。好比說，如果贈送網球課程，可附贈球拍或網球。

第五：以錄製影片為禮物，可製作短片或故事來呈現驚喜體驗。

不花大錢也令人難忘

說到「體驗」，多數人聯想到旅遊、音樂會，成本不便宜；事實上，有許多體驗不必花大把鈔票，卻真誠而意義非凡。

以下是經驗實惠而令人難忘的體驗式禮物：

第一：DIY 體驗。自己提供體驗，例如邀約在附近徒步旅行、在家舉辦遊戲之夜、在後院放映電影。

第二：善用套件。可藉助烹飪套件、露營套件或電影之夜盒子，打造最適合的體驗式禮物。

第三：尋找優惠和折扣。假期期間折扣特別多，不妨到Groupon等網站查看優惠。

第四：力求在地化。例如參觀附近的博物館、嘗試新咖啡 館或參加社區活動，價格低廉但愉快不減分。

第五：善用信用卡或旅遊獎勵積點預訂飯店住宿、航班或音樂會等體驗式禮物。

第六：群體送禮。可與家人或朋友共同打造一個規模較大的體驗式禮物，例如周末度假或烹飪課程，減輕每一個人的負擔。

第七：善用訂閱服務或虛擬體驗。線上課程、品酒或健身應用程式等服務的禮品訂閱讓用戶可家舒適享受體驗，成本相對低。

第八：打造記憶罐。罐裡裝滿個人化的體驗點子，諸如公園野餐、電影之夜或日落散步優惠券，這些微小而貼心的舉動可帶來莫大快樂。