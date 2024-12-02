理財Q&A／聖誕送禮8訣竅 省錢又不傷感情

問：快要過聖誕節 ，差不多要開始選購禮物。請問有什麼方法或者工具可以幫忙控制花費、避免超支？

答：為了買聖誕禮物，冬季假期成了一年中當中「最昂貴」的時期之一，除了傳統送禮，另外還有各式各樣的成本。

世界大型企業聯合會（The Conference Board）最近公布 2024 年假期支出調查（Holiday Spending Survey），顯示全美消費者今年的禮物花費預計平均677美元。

平均值僅供參考，最重要的是要量力而為。

專家列舉若干省錢訣竅，可避免超支買禮物。

第一：以歡樂為出發點進行規劃

理財服務業者Beyond Finance金融治療顧問阿斯特爾（Nathan Astle）表示，假期超支的重要原因之一往往是打從心底渴望與最重要的人分享愛與歡樂；如果能達到這個目的，將是很棒的事情，而如果這一件表達愛的事情夾雜著對自己或他人的怨恨，送禮物就會失去很多樂趣。

因此，規劃送禮時務必確保歡樂，不要讓自己痛苦。專家建議先列出今年最想送禮物給誰、理智地為每份禮物設定金額，買禮物的花費不該讓自己感到焦慮。如果有壓力、焦慮，表示應該縮減支出，直到找出安心滿意的數字，並且堅持到底。

第二：減少禮物清單

不要因為罪惡感或習慣而勉強自己花費不必要的錢。專家建議以財力為考量，精簡列出送禮清單，合理酌量減少送禮清單，確定對象後，盡早與之前經常彼此送禮但今年被刪減掉的對象真誠對話。

被稱為「禮貌先生」（Mister Manners）的禮儀專家法利（Thomas Farley）提醒要盡量趕在對方為您購買禮物之前就開誠布公談一談，關鍵是要表達出這麼做並不是因為你不再像以前那麼喜歡或者重視他們，而是因為你目前必須關注自己的預算花費。

法利根據多年經驗說，只要真誠交談，往往會發現對象感到驚喜、或者鬆了一口氣；雖然不送禮，仍可寫一張心貼心的卡片，告訴他們友誼對你來說很重要。毛衣會破、很多有形的禮物使用壽命有限，但真誠卡片卻是人們可以珍藏一生的珍寶。

第三：將自己加入禮物清單

為親朋好友購買禮物時，也不妨揮霍一下送自己一份禮物。

根據電子商務公司Shopify的2023年調查，全美64%受訪者可能或肯定會利用假期促銷為自己購物；趁著打折購物，確實可以超值優惠價買到真正想要或需要的東西，卻也可能導致超支。

購物專家博奇（Trae Bodge）說，假期購物季裡，很多人有「買一件給他們，一件給我」的習慣，如不理智控制，往往會導致超支，最好將自己正式納入買禮物清單，統籌控管，既可善待自己又會受到金額上限的約束。

第四：覺察觸發超支的原因

購物時應密切注意自己的感受，很可能瞬間覺得先前在家設定的10美元禮物單價上限太小而臨時加碼購物。

阿斯特爾說，人們花錢的行為與情緒密切相關，往往因陷入當下的感受而超支；情緒升起並無害處，但不該成為指導財務決策的唯一因素。

因此，阿斯特爾建議，購物前花點心思查看自己的心理狀態，分析購物的決定因素；如果在網上購物，不妨將商品放入購物車等待一天，說不定冷靜過後決定刪除，或者壓根忘了這回事，如果還是覺得該買，再付費購買也不遲。

第五：考慮以團體方式送禮物

如果資金很有限、關愛的人卻很多，可考慮以團體為單位送禮方法。

例如抽籤送禮對象。在一個團體裡，每個人把名字寫在一張紙上，放在碗裡，人人輪流抽出一個送禮對象；又如安排聚會，同歡取代送禮；另一種常見方式是「白象」（white elephant）禮物交換，規定禮物金額上限，人人分頭買之後包好，以抽籤方式選禮物並打開展示，最後人人有禮物。

第六：善用「價格匹配」（Price-Matching）

許多大型零售商如目標市場（Target）、上選（Best Buy）、沃爾瑪（Walmart）和諾斯崇（Nordstrom）有價格匹配服務，顧客買了某項商品後，該商品降價，可要求退還價差。專家提醒妥善保管收據。

第七：天天追蹤禮物支出

專家建議從現在起到假期購物季結束，每天都要檢查花了多少錢。假如總是刷信用卡購物，務必確保銀行帳戶有足夠錢付卡債。

第八：謹記人們很健忘

有時候為了對所愛的人表達關心而不惜超支買禮物，這股衝動往往很強烈，但濃烈的情緒過後不留下任何痕跡，送禮和收禮物的人可能很快就忘了。因此，超支買禮物的實質意義不大。