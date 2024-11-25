理財Q&A／省錢有訣竅 八招教你用最低價購物

問：出門逛街或者在網路搜尋商店時經常看到折扣，請問有什麼辦法確保以最低價格買到想要的商品？

答：歷經近幾年物價高漲後，愈來愈多消費者比過去更精打細算，覺得搜尋最低價格非常重要，願意為此調整消費習慣。

市調公司麥肯錫（McKinsey）研究發現，2024年第3季，全美高達76%消費者以價格為最高考量而改變購物種類或數量，年紀較輕的Z 世代和千禧世代族群以價格為重的比率更高達86%。

只要善用方法、藉助軟體程式，舉凡基本開支、乃至於奢侈揮霍的消費，都可輕易地確保以最低價購物。

以下是專家列舉的低價購物訣竅。

1.上網多方比價

打算購買特定商品時，務必先上網搜尋、比價。

紐約市消費評比及評論網站PissedConsumer聯合創辦人兼執行長波多爾斯基（Michael Podolsky）強烈建議大家購物前先多方搜尋網站、查看各種購買管道，通常會發現各網站價格不同。就算非常忙碌，也值得花短短幾分鐘快速瀏覽，幾乎都有機會找到同一款商品卻較便宜的選擇。

2.善用科技工具

網路有大量優惠券和促銷代碼，非常實用，結帳時使用這些代碼可自動降低價格；專家建議在安裝免費的瀏覽器擴充程式（browser extensions）例如Capital One Shopping、Honey和Sidekick，這些程式會自動搜尋各個網站、進行比價並建議最低價選項。

加州省錢專家沃羅赫（Andrea Woroch）說，這些應用程式會針對您網站購物車裡的商品四處查看有沒有代碼可用，確保不錯過最大折扣，是很重要的省錢幫手。

另一有力工具是亞馬遜（Amazon）的應用程式Amazon Assistant，可在亞馬遜之外的其他零售商網站搜尋商品，透過「30 天價格追蹤」（30-Day Price Tracker）將各網站商品與亞馬遜商品比價，提供最低價、平均價和最高價等數據。

有了Amazon Assistant，每當出現最低價時便會收到通知，可把握機會，在價格回升之前趕緊購買； Commission Junction和Namogoo去年針對購物瀏覽器擴充程式進行調查，發現Amazon Assistant用戶每次購物花費平均減少30%。

3.勤查「每日優惠網站」（Daily Deal Sites）

店家為吸引顧客上門，可能會在Groupon和LivingSocial等每日優惠網站上提供令人難以置信的優惠；涵蓋餐廳、美容和健康相關服務、課程和活動。

舊金山一家瑜伽中心單月無限次瑜伽課程官方訂價190美元，但在Groupon提供優惠價68美元；如果偏好到店家直接消費，可詢問店家是否可提供「每日優惠網站」的低價。

4.到實體店購物時善用手機

即使到實體店購物，仍應善用手機隨時比價或者使用折扣碼。

國際零售與品牌服務商SPAR的2024年報告顯示，四成購物者在店內購物時使用行動裝置，其中47%用以比較價格、40%尋找折扣和促銷、40%取用優惠券。

沃羅赫建議下載商店的應用程式或造訪官網，看看是否有馬上可用的折扣碼。

5.訂機票和旅館住宿善用組合優惠

訂機票和旅館住宿很難單項找到優惠，但如果選擇組合套裝，總成本可明顯下降。

Travelocity等線上旅行社強調組合套裝的省錢威力；例如，單獨買機票和旅館，從芝加哥到夏威夷7天旅行可能每人花費3223美元，採用套裝只要2650美元，省下573美元。

沃羅赫提出另一省錢妙招，就是使用Hopper網站追蹤航班和旅館價格、價格降至最低時發出提醒。

6.與賣家議價

有時候可試著議價，例如買車、家具、床墊或者向個人賣家購買時。以二手銀色勞力士Datejust 1601為例，信譽良好的網站標價4695美元，只要能說服賣家以低於該價位出售，就算撿到便宜，繼續殺價是否會爭取到更大折扣？未必。

在臉書市集Facebook Marketplace等二手平台，討價還價很普遍。

7.讓店家主動將優惠送上門

訂閱最喜歡店家的電郵通訊或簡訊提醒，可比一般顧客更早收到銷售和促銷活動通知。沃羅赫說，許多店家甚至會對首次設立帳戶的顧客提供優惠券，最多享25%折扣；有些商品需要定期補貨，建議採自動送貨（auto shipments），通常可省5%到10% 。

8.善用「價格調整」（price adjustments）稍後獲折扣

少數零售商如目標市場（Target）、梅西百貨（Macy's）、蓋普（Gap）、諾斯崇（Nordstrom）和Staples提供「價格調整」，通常可在購物一到兩周內帶著商品連同收據重返商店，要求退回差價。

購物模式只要稍微改變，就可以最低價買到想要的東西，並且善用節省下來的錢。