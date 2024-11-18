理財Q&A／沒錢請律師 可自己辦遺產規畫嗎？

問：我想為兒女進行遺產規畫(Estate planning)，但實在沒有錢請律師，請問可以靠自己規畫嗎？該怎麼做？

答：根據Caring.com的2024年度調查，全美僅32%的人有遺囑或遺產規畫，較2023年減少6%。40%受訪者認為自己沒有足夠資產，不具備立遺囑的合理性。

假如請不起律師進行遺產或遺囑規畫、或者讓專人協助以書面形式表達最後願望，不必太擔心，自己可先完成大量準備工作，省下很多錢。即使資產有限，同樣可照著專家提供的建議，一步步張羅。

遺產規畫不僅可決定死後財產分配，在世時如果失去行動能力或無力決定，也可憑藉遺產規畫了卻心願，所以，每個人都該有遺產規畫。

基於以下三個原因，更要重視遺產規畫。

原因一：有資產或債務需要事先安排。一般人覺得遺產規畫只有為帳上擁有數百萬資產的超級富豪才需要，事實上，一般人資產不多、甚至有很多債務，也該有計畫以便支付喪葬費用和未償債務。況且，許多人有壽險 ，可能很有價值，也要好好安排，或許可在您走後幫後人代償債務、提供財務。

原因二：需要有人代做決定。透過遺產規畫可指定信任的人在您過世或喪失行為能力時代為處理事務或做決定。經常為沒有子女的客戶規畫財務的認證財務規畫師齊格蒙特(Jay Zigmont)表示，假如沒有在遺囑或授權書中指定特定人處理相關事務，政府和醫療保健機構將出面介入，這些陌生人並不真正了解當事人的意願。

原因三：想避免家庭糾紛。對於再婚、整合家庭和其他非傳統家庭的人來說，遺產處理往往很棘手，透過遺產規畫可將願望寫下來，讓分配過程順利並符合您的意願，有助於避免家庭成員之間因資產分配而爭議不斷。

如果有未成年子女，透過遺產規畫可指定監護人。

自己辦理遺產規畫

大多數金融和法律專家都建議人們最好尋求專業人士協助進行遺產規畫，不過，在真正有能力動用專業資源之前，自己可以做以下四件事。

第一項：與親人分享資產、債務和帳戶清單

完善列出資產、債務和帳戶完整清單是遺產規畫中至關重要的第一步，藉由這麼做可以清楚綜覽財務狀況，包括退休 帳戶、財產契約甚至數位帳戶。

匹茲堡律師事務所Fiffik Law Group律師菲菲克(Mike Fiffik)表示，70歲以下的人平均有160多個數位帳戶，數位資產管理正迅速成為遺產規畫的重要環節。

菲菲克建議藉助線上數位保管庫收集並維護個人資訊、數位資產和登入訊息，並與信任的人共享這些資訊的存取權限。

第二項：更新受益人

紐約律師事務所Cona Elder Law受雇律師蒂文斯(Dylan Stevens)說，在退休帳戶、經紀帳戶、壽險保單上指定受益人，可為其遺產規畫節省很多成本；他針對省成本的實質效益進一步說明，時時更新受益人可讓各帳戶資產在擁有者去世後立即轉移給指定受益人，不需要遺囑認證或經歷其他法院參與的過程。

第三項：善用免費或低成本的線上資源

馬里蘭州律師事務所Stein Sperling律師布羅德(Sarah Broder)說，許多州都提供線上授權書(powers of attorney)和醫療指示(medical directives)的法定表格，可指定另一人作為他/她的財務和醫療保健決策代理人。

線上遺產規畫服務商Gentreo創辦人弗萊(Renee Fry)說，如今，線上工具讓遺產規畫變得經濟實惠且易於使用，透過這些工具，個人可創建遺囑、生前信託、醫療保健代理、授權書等。

網路工具往往提供線上範例，應先了解各州要求，以確保不被範例所誤導；假如文件需要見證人或公證服務，可尋求線上公證人協助，幾分鐘內就可針對特定文件進行公證並提供見證人，費用通常頂多30美元。

第四項：將前置費用省下來請專業人士完成

先採用免費或低成本步驟後，理想作法是最後請專人制訂定最完善的遺產規畫，可能花費較多。

可以先與律師或註冊會計師等專業人士談一談，了解遺產規畫初稿和定期更新的收費，了解成本，可開始在預算 範圍內盡可能預存資金。

如果實在沒有錢請專業人士代勞，還是可以從頭到尾一手包辦，在自動化時代下，自己動手DIY的效率更高，可加速創建正確文件、並將個人的特定需求納入考量。