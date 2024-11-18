我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疫情以來最便宜 今年感恩節火雞 加州15磅每隻約32.85元

川普內閣8天提名12人 狠甩拜登、歐巴馬

理財Q&A／沒錢請律師 可自己辦遺產規畫嗎？

周芳苑

問：我想為兒女進行遺產規畫(Estate planning)，但實在沒有錢請律師，請問可以靠自己規畫嗎？該怎麼做？

答：根據Caring.com的2024年度調查，全美僅32%的人有遺囑或遺產規畫，較2023年減少6%。40%受訪者認為自己沒有足夠資產，不具備立遺囑的合理性。

假如請不起律師進行遺產或遺囑規畫、或者讓專人協助以書面形式表達最後願望，不必太擔心，自己可先完成大量準備工作，省下很多錢。即使資產有限，同樣可照著專家提供的建議，一步步張羅。

遺產規畫不僅可決定死後財產分配，在世時如果失去行動能力或無力決定，也可憑藉遺產規畫了卻心願，所以，每個人都該有遺產規畫。

基於以下三個原因，更要重視遺產規畫。

原因一：有資產或債務需要事先安排。一般人覺得遺產規畫只有為帳上擁有數百萬資產的超級富豪才需要，事實上，一般人資產不多、甚至有很多債務，也該有計畫以便支付喪葬費用和未償債務。況且，許多人有壽險，可能很有價值，也要好好安排，或許可在您走後幫後人代償債務、提供財務。

原因二：需要有人代做決定。透過遺產規畫可指定信任的人在您過世或喪失行為能力時代為處理事務或做決定。經常為沒有子女的客戶規畫財務的認證財務規畫師齊格蒙特(Jay Zigmont)表示，假如沒有在遺囑或授權書中指定特定人處理相關事務，政府和醫療保健機構將出面介入，這些陌生人並不真正了解當事人的意願。

原因三：想避免家庭糾紛。對於再婚、整合家庭和其他非傳統家庭的人來說，遺產處理往往很棘手，透過遺產規畫可將願望寫下來，讓分配過程順利並符合您的意願，有助於避免家庭成員之間因資產分配而爭議不斷。

如果有未成年子女，透過遺產規畫可指定監護人。

自己辦理遺產規畫

大多數金融和法律專家都建議人們最好尋求專業人士協助進行遺產規畫，不過，在真正有能力動用專業資源之前，自己可以做以下四件事。

第一項：與親人分享資產、債務和帳戶清單

完善列出資產、債務和帳戶完整清單是遺產規畫中至關重要的第一步，藉由這麼做可以清楚綜覽財務狀況，包括退休帳戶、財產契約甚至數位帳戶。

匹茲堡律師事務所Fiffik Law Group律師菲菲克(Mike Fiffik)表示，70歲以下的人平均有160多個數位帳戶，數位資產管理正迅速成為遺產規畫的重要環節。

菲菲克建議藉助線上數位保管庫收集並維護個人資訊、數位資產和登入訊息，並與信任的人共享這些資訊的存取權限。

第二項：更新受益人

紐約律師事務所Cona Elder Law受雇律師蒂文斯(Dylan Stevens)說，在退休帳戶、經紀帳戶、壽險保單上指定受益人，可為其遺產規畫節省很多成本；他針對省成本的實質效益進一步說明，時時更新受益人可讓各帳戶資產在擁有者去世後立即轉移給指定受益人，不需要遺囑認證或經歷其他法院參與的過程。

第三項：善用免費或低成本的線上資源

馬里蘭州律師事務所Stein Sperling律師布羅德(Sarah Broder)說，許多州都提供線上授權書(powers of attorney)和醫療指示(medical directives)的法定表格，可指定另一人作為他/她的財務和醫療保健決策代理人。

線上遺產規畫服務商Gentreo創辦人弗萊(Renee Fry)說，如今，線上工具讓遺產規畫變得經濟實惠且易於使用，透過這些工具，個人可創建遺囑、生前信託、醫療保健代理、授權書等。

網路工具往往提供線上範例，應先了解各州要求，以確保不被範例所誤導；假如文件需要見證人或公證服務，可尋求線上公證人協助，幾分鐘內就可針對特定文件進行公證並提供見證人，費用通常頂多30美元。

第四項：將前置費用省下來請專業人士完成

先採用免費或低成本步驟後，理想作法是最後請專人制訂定最完善的遺產規畫，可能花費較多。

可以先與律師或註冊會計師等專業人士談一談，了解遺產規畫初稿和定期更新的收費，了解成本，可開始在預算範圍內盡可能預存資金。

如果實在沒有錢請專業人士代勞，還是可以從頭到尾一手包辦，在自動化時代下，自己動手DIY的效率更高，可加速創建正確文件、並將個人的特定需求納入考量。

壽險 退休 預算

上一則

高盛說放手買黃金 重申央行需求、美降息 上看3000美元

下一則

路透：鴻海已指示印度人力仲介 取消作業員限單身的條件

延伸閱讀

理財／學習富豪3大滾錢術 擺脫窮忙一族

理財／學習富豪3大滾錢術 擺脫窮忙一族
理財／她60歲存款僅3000元 如何10年內攢下10萬元？

理財／她60歲存款僅3000元 如何10年內攢下10萬元？
理財顧問出現4狀況 不要猶豫起身走人

理財顧問出現4狀況 不要猶豫起身走人
你的理財顧問若出現這四種狀況 不要猶豫另謀高能

你的理財顧問若出現這四種狀況 不要猶豫另謀高能

熱門新聞

美超微須在周一（18日）前交出計畫，說明提交年報的時間和方式，並解釋遲交原因。路透

美超微會被下市嗎？這一天大限在即

2024-11-16 08:44
2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。（路透）

全球貿易戰山雨欲來 克魯曼稱「禍首是中國」：川普4弱點恐吞敗

2024-11-15 08:10
專家警告，美國總統當選人川普上台後若是落實選舉政見，果真大幅提高關稅，將啟動一波美元大幅升值走勢，勢必帶給新興市場巨大衝擊。（路透）

川普若對中貨課60%關稅 專家：人民幣恐重貶50% 引爆這些新興幣貶爆

2024-11-12 08:11
美股已連續數月向前衝鋒，技術分析大師德馬克認為這波漲勢接近強弩之末，與市場頭部相去不遠。美聯社

技術分析大師：美股接近頭部 NVIDIA差這步就漲完

2024-11-15 14:17
巴隆金融周刊（Barron's）訪調十多位重要科技公司的主管後發現，大家都在買輝達（Nvidia）的GB200 NVL72伺服器機櫃系統。（路透）

巴隆調查：AI支出熱潮持續 Nvidia等3公司將成大贏家

2024-11-17 09:00
美超微（Super Micro Computer）股票下市的威脅日漸逼近。(路透)

美超微股票下市威脅在即 投資人怎麼辦、還能交易嗎？

2024-11-14 00:04

超人氣

更多 >
巴西第一夫人罵「馬斯克X你的」他笑回：他們下次會選輸

巴西第一夫人罵「馬斯克X你的」他笑回：他們下次會選輸
好市多一隻5元的烤雞來自哪裡？

好市多一隻5元的烤雞來自哪裡？
阿富汗基地驚見「幽浮群」？飛彈穿透毫髮無傷

阿富汗基地驚見「幽浮群」？飛彈穿透毫髮無傷
遍地張獻忠？無錫技校生砍人8死17傷 話題遭屏蔽

遍地張獻忠？無錫技校生砍人8死17傷 話題遭屏蔽
可以打了 拜登首次授權烏克蘭使用美遠程飛彈攻擊俄腹地

可以打了 拜登首次授權烏克蘭使用美遠程飛彈攻擊俄腹地