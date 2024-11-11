理財Q&A／受災戶 報稅時提列損失有幫助

問：我們家是海倫風災(Hurricanes Helene)受災戶，接下來報稅 時是不是可提列損失？該怎麼報稅？

答：海倫颶風 和米爾頓颶風(Milton)連續重創美國東南各州，受災區損失慘重，許多損失無法向保險理賠，未購買洪水保險的人可能損失數十萬美元，就算有保險理賠，也可能無法彌補所有損失。

好消息是，可透過報稅拿回一些錢，紓緩財務損失。

重點一：及早收集與受災受損的相關資料

受災後盡早開始收集證據、建檔將大有幫助；此外，還需要將風暴中被毀壞的稅務紀錄重新建檔，以免日後遇到麻煩。

拖越久，追蹤資訊愈困難。

註冊會計師蘭金(Mindy Rankin)有切身經驗，2018年經歷麥可颶風(Hurricane Michael)，當時每一份報稅表上都必須計算損失，她建議最近受風暴影響的人們現在就開始收集證據、準備資料並且重組稅務檔案。

重點二：確實了解颶風損害稅收扣除(Tax Deductible)相關要件

「2017年減稅與就業法案」(2017 Tax Cuts and Jobs Act)頒布後，個人所得稅扣除災害損失的規則改變，2018年起至2025年，個人只能扣除聯邦所宣布災難的損失。

最近發生的海倫、密爾頓颶風也算聯邦宣布的災難。假如是在非聯邦認定的風暴中住房遭毀損便無法提列扣除。

國稅局 (IRS)通常會認定損失金額小於房產成本基礎(通常是買房費用外加房屋裝修費用)、或者因災難導致房產市值的降幅。美國註冊會計師協會(AICPA)災難減稅工作小組副主席布倫南(Elizabeth Brennan)說，以這兩個數字中較小的一個減去所有保險或其他報銷金額，就是「意外損失」(casualty loss)金額。

算出「意外損失」後，必須減去100美元、再減去調整後總收入的10%，推算可扣除的金額。而且只有採用逐項扣除(itemized deductions)才可申請個人受災損失。

至於提報時間，可在明年春季提交2024年報稅表時申報，或者提前在提交2023年修改後報稅表(amended return)時申報以便早一點取回資金。

即使不採用逐項扣除，仍值得花心思收集相關紀錄，因為規則隨時可能發生變化。前幾年發生一連串颶風後，國會便針對已發生的颶風修改規則，將某些風暴指定為「合格災難」(qualified disaster)，麥克颶風是其中之一。

如果因合格災難受損，100美元扣除額將增加至500美元，而且不受調整後總收入10%限制，並可在標準扣除額之外申請損失扣除額，無須逐項列出。

會計師蘭金回憶當時的情況說，他們先前已報稅，到了12月，國會追溯性的修改規則，於是修改申報表，在標準扣除額之外另加損失扣除額，金額非常可觀。

重點三：備妥重建報稅紀錄(Reconstruct Tax Records)

即使還不確定是否有資格獲得災難損失扣除，仍應及早開始備妥相關紀錄。

扣除額是以成本基礎或價值損失較小金額為依據，因此，必須備妥買房價格外加裝修成本紀錄，也可使用受災前後的照片或評估以確定公平市值損失。

因此，定期拍攝房產照片和影片以記錄災前情況，並在災後立即拍照以記錄損壞情況；布倫南建議客戶在每個颶風季開始時拍攝住房照片，她有個客戶使用谷歌地球(Google Earth)照片來顯示房屋受損前的狀態。

萬一相關紀錄因災害受損，可向合約商調閱房屋修繕紀錄、或者向相關單位查看過去曾申請過多少修繕工程許可。

此外，需要重建被銷毀的報稅紀錄。

北卡TRP Sumner PLLC合夥人普爾(Jason Poole)說，如果經常與註冊會計師合作，通常會保存數位報稅紀錄，可提供許多文件副本。

國稅局也可提供過往報稅紀錄。布倫南說，可善用國稅局的MyAccount工具，快速取得歷史稅務數據。重點之一是，需要追蹤當年所累積、在您住房裡並被風暴摧毀的可抵稅費用紀錄。

重點四：關注災後的報稅申報期限

國稅局有時會因應風暴而延長災區的報稅期限，通常會在收到總統宣布災難通知後將期限延長至少60天。

在國稅局正式宣布延期消息前，很難知道該怎麼做。

例如，麥克颶風2018年10月10日襲擊，正巧就在10月15日延期申報表(extended returns)截止日期前幾天，蘭金記得，颶風前一天，他們不確定災後政府是否給予救濟，因此不知道是否該繼續處理報稅表，結果災後，國稅局延長申報期限，大有幫助。

國稅局從發布災難聲明到發出延期通知之間有時會有兩到四天滯後時間。今年米爾頓颶風過後就出現這種情況；左等右等，國稅局最終將佛羅里達州全境的延期報稅截止日期延長至隔年5月1日，該截止日期也適用於阿拉巴馬、喬治亞、北卡和南卡全州、以及田納西州和維吉尼亞州部分地區。