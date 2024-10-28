理財Q&A／利率走低效應…貸款壓力減、房價可能下降 消費者利大於弊

問：聯準會9月中降息 ，對我們一般人來說究竟會有什麼影響？該怎麼因應？

答：聯準會升降息都是為了妥善控管整個經濟體。每當通貨膨脹太嚴重、導致生活成本超過薪資，便可能升息打壓通膨，藉此減少消費者支出；相對的，如果經濟低迷，聯準會可能降息，藉此壓低銀行各項貸款 、房貸成本，將省下的成本轉嫁給消費者，進而活絡經濟。

特許金融分析師凱里（Doug Carey）說，從技術上看，聯準會透過買債券向銀行系統注入流動資金，銀行一旦擁有更多準備金，便可釋放更多錢，銀行貸款利率隨之降低。

企業理財服務業者National Business Capital執行長坎貝拉托（Joe Camberato）說，利率走低直接影響消費者，經歷過去一段時間高物價，人們捉襟見肘，為了信用卡、車貸等支付太多費用，聯準會降息對消費者來說是好消息。

貸款利率下降

聯準會降息時，浮動利率貸款的利率隨之下降。財富管理公司Siebert投資長馬雷克（Mark Malek）表示，手頭有可調整利率房貸的屋主可能還要等一段時間才能看到效果。

馬雷克說，聯準會下一步動作將直接影響所有浮動利率房貸（ARM），有可能讓2022年之前低利率期間舉借房貸的屋主大感震驚；三至五年前的利率非常低，許多人當時選擇固定利率房貸，不會因利率下降而得到任何好處，至於選擇ARM的屋主，不太可能享有百分之百降息好處，因為之前升息時增加成本，可能讓降息得到的好處稀釋並且受限。

此外，利率走低時，信用卡年利率（APR）隨之下降，也可望減輕消費者每月卡債利息。

股市行情可能走高

對企業來說，利率下降時借貸成本降低，可能會借更多錢投注在研發或資本改善等有成長前景的項目上；借貸成本降低還可減少利息支出、改善收益報告和股價，藉此增加利潤。利率走低之下，債券等投資表現不佳，投資者可能將更多錢挪向股票。進而推高股價。因此，每當利率下降，股市往往表現更好。

儲蓄利率下降

降息時，銀行間調度錢的成本降低，不需要積極吸引一般存戶存款，因而調降存款利率，人們將錢放在儲蓄帳戶裡的利息隨之減少。各類型儲蓄型金融產品都會受到降息影響，包括一般儲蓄（Regular savings）、高收益儲蓄（High-yield savings）、定期存款（CD）、貨幣市場（Money market）。

銀行客戶會開始收到調降利率的通知，並且發現帳戶裡的存款金額增加幅度不如過去，或許可搜尋其他獲益率較高的金融產品。

房價可能下降

馬雷克表示，聯準會升降息也會影響房貸利率，不過，國債殖利率曲線的影響力更大。話雖如此，房價仍可能因降息而受惠。

馬雷克說，2022年之前，既有屋主不願將低利時舉借房貸或重新貸款的房屋放到市場上銷售，如今房貸利率走低，這些屋主比較可能願意賣舊房、買新房。

此外，利率走低可能刺激新屋開發，馬雷克說，建築商向來高度倚賴融資，利率降低將加碼建屋、增加房屋供應，可望緩解房屋供應短缺、進一步紓緩房價漲勢。

重新貸款或合併高利債務好時機

利率降低時，信用卡、個人貸款和其他形式的高利率債務有可能以較低利率進行重新貸款，消費者可藉此減輕債務、財務更穩健。擁有高額淨值的屋主可考慮低利房屋淨值貸款（home equity loan）。

借貸機構Chase Home Lending重新貸款暨房屋淨值主管吉德瓦尼（Nina Gidwaney）表示，如今房貸利率創全年新低，可考慮藉由資產進行「提現重新貸款」（cash-out refinance），等於用房子抵押借出一些錢，並且將高息債務如信用卡或車貸加以整合，有助於改善信用狀況。