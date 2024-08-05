理財Q&A／夏季調高恆溫器 真能省錢？

問：我們家電費實在太高，請問有什麼辦法可省電、降低電費？調整恆溫器有幫助嗎？

答：國家能源援助主任協會(National Energy Assistance Directors Association)和能源貧窮與氣候中心(Center for Energy Poverty, and Climate)2024年6月估計，今夏全美電費預計將上漲8%，6至9月平均每月能源成本上增到719元。

到了冬季，房屋暖氣費也會上漲。美國能源情報署(The U.S. Energy Information Administration)報告稱，今冬能源支出將增加130元。

為緩解壓力，可調節家中恆溫器，天熱時調高、冷天調低。

調節恆溫器是最簡單的省能之道，另有其他方法可在合理預算 之下保持全年溫度舒適。

調整溫度設定 恐犧牲舒適

美國能源部數據顯示，室內外溫差越小，能源費越低。恆溫器設定如果比平常設定值增減華氏7到10度、每天持續8小時，每年可省10%冷暖氣費用。

省錢令人心動，但調整溫度設定可能要犧牲原本享有的舒適，是否值得？端視個人而定。想像一下：外面華氏100 度、持續一個月，目前設定的理想室內溫度是72度、電費500元，為節省50元必須調高恆溫器，室內溫度隨之上升。

愛荷華州家庭能源效率專家、德州 電力評級(Texas Electricity Ratings)編輯特羅林格(Vernon Trolllinger)說，室內溫度分別為70度、78度時，很少人感受到差異。

濕度是造成感受不同的主因，人體會蒸發汗水以便自我冷卻，越潮濕，汗水越難蒸發，感覺更熱。

善用智慧恆溫器 提升效率

為了在炎熱或寒冷時持續縮小溫差，可考慮安裝智慧恆溫器，屋內沒有人時自動升降溫度，進而減少能源消耗、壓低能源費用。

總部位於加州 的家庭能源管理平台Renew Home執行長布朗(Ben Brown)舉例， 藉助Nest智慧型恆溫器可省12%到15%冷暖氣費用。

智慧恆溫器靠著「機器學習」或「人工智慧」進行調整，屋裡的人離開和返回時，恆溫器會隨之自動調溫，無需人工操作。此外，還可分析氣象預報的溫度波動，據此修訂溫度、發揮最大的能源效率。

如果居住州實施「時間電價」(time-of-use pricing)，尖、離峰時段電費有別，更可靠智慧恆溫器在不同時段整溫度設定、進而省錢。

確實掌握房屋能源使用效率

專家建議好好查看房屋，確實掌握屋子裡的能源使用效率。

請專家上門檢查最周全。不過，自己也可從水電公用事業公司取得清單，逐項查看屋內各角落，並非難事，例如，把關門時夾一張元鈔票，如果能輕易拉出，表示有漏風，弄濕手背擺到窗框上確認，必可感受涼意，

特羅林格說，萬一發現屋裡出入口真的有漏氣點，可前往五金店選購密封劑(sealants)，一罐不到 10 元；一旦找到漏點並補好、阻止空氣逸出，能源費會大不同。

讓住家永保舒適的省錢策略

另有其他方法減少能源費。

布朗建議選購價格實惠的科技配備，好比買智慧插頭連接到家裡的Wi-Fi，進而透過行動應用程式開關電器、設定時間表並監控能源使用情況，非常適合大量耗能的冰箱和冰櫃，靠著能量轉移關電卻仍可照常運作。

布朗還建議使用智慧電燈開關，根據需求設定計時器。

特羅林格則主張善用手動方式節省能源。

主要的手動省能建議包括：

第一：為保持涼爽，拉上朝南、西南和朝西窗戶的窗簾以阻擋陽光；另可種植幾棵樹為住屋和屋頂遮蔭。

第二：定期更換暖氣、通風和空調(HVAC)空氣過濾器。灰塵堵塞的過濾器會降低系統移動空氣的能力，拉長運作時間。

第三：閒置房間永保開放。關閉一個房間可能使另一房間太熱或太冷。

第四：晚上關掉空調。預計夜間低溫低於華氏60度時，可開窗降溫，到了清晨，在熱量聚集前關閉。

第五：將燈泡更換為LED燈泡，使用壽命長且耗電量少。

千萬別錯過任何升級設備等相關回扣(rebates)。例如，德州奧斯汀能源公司(Austin Energy)為居民安裝新的節能空調系統提供平均350元回扣、安裝高效熱泵熱水器提供800元回扣；加州San Diego Gas & Electric為安裝智慧恆溫器提供多項折扣，此外，屋主將水泵熱水器更換為電熱水器可獲500元折扣。

不妨造訪所在地水電公用事業公司官網查看回扣方案。

所有節能行動都有助於節省能源帳單，調整溫度設定是只是起步。