理財Q&A／要辦婚禮也要蜜月 如何湊出錢？

問：我和未婚夫預訂年底結婚，婚後很想到歐洲度蜜月，但是辦婚禮將花去我們很多積蓄，如何湊出錢來度蜜月？

答：同時兼顧婚禮和度蜜月這兩大活動的方法之一是：訂下婚約並籌辦婚禮期間減少不必要的支出，省下錢來度蜜月。

找到人生伴侶值得恭喜，即將展開人生下一個篇章。訂下婚約後，就可打造夢想婚禮、而且規畫蜜月旅行，令人興奮，但是，同時支付這兩大筆費用確實昂貴。

據富達(Fidelity)稱，比起前幾代的人，當今有更多新婚夫婦自行支付全部或者部分婚禮費用。

美國新聞(US News)彙整三位專家意見，針對同時兼顧婚禮與度蜜月的費用提出建議，如能確實照著做，便可在不影響婚禮的情況下為蜜月旅行籌措足夠資金。

專家們的建議如下：

第一項：釐清蜜月旅行的重點

和伴侶討論、弄清楚最重視蜜月旅行哪些部分、設定旅行目標。

富國銀行(Wells Fargo)諮詢中心負責人歐文(Emily Irwin)認為，最重要的是與伴侶討論蜜月旅行最重視的是目的地、住宿、活動內容或者行程長短？一旦確定優先項目，便可想辦法針對比較不在乎的部分省錢，好比說，旅遊地點比什麼都重要，為了堅持在喜歡的地點停留，最終決定採用套裝式旅遊以降低餐點費用、或者選擇較便宜的住宿如Airbnb。

歐文說，這麼做可集中資金在重要項目上。

第二項：向家人和朋友請求協助

公開談論自己的財務需求不是件簡單的事，但必要時還是要勇於開口。

富國銀行貨幣研究(Wells Fargo Money Study)發現，全美受訪者高達82%認為金錢是私人話題，高達三分之二的人不願意談論金錢。

不過，歐文強調還是要想辦法確保自己和另一半公開討論預算 、以及蜜月旅行的資金規畫。

尋求協助並不丟臉。歐文建議，不妨將提供蜜月資金列為婚禮賓客的結婚禮物選項，具體讓賓客們選擇為機票或者旅館費用出資；假如度蜜月真的意義非凡、相當重要，就要坦然的公開談論。

準新人可考慮使用The Knot Registry送禮註冊服務開立現金基金，讓親朋送現金禮物；數據顯示，2024年的The Knot Registry高達72%夫婦登記用現金，多半打算用現金度蜜月。

The Knot發言人李( Esther Lee)說，準新人可靈活指定每筆禮金的用途，舉凡浮潛、情侶按摩或者蜜月日落遊船。這項服務平台可以團送禮金，若干人各湊一點錢結集起來認送一筆金額較大的禮金。

第三項：善用旅行社

在某些情況下，旅行社可讓整趟旅遊更省錢。不妨請朋友或家人推薦，或者到婚禮策畫網站尋求有用的資訊。

李表示，旅遊專家往往可以代為找到最棒的蜜月優惠、提供省錢建議、確保準新人歡度兩人都想要的蜜月行程；建議到The Knot Vendor Marketplace線上平台尋找婚禮供應商、還可找到可協助規畫蜜月的旅遊專家。

第四項：緊縮支出

歐文說，如果實在很難為蜜月旅行籌到額外資金，只好從刪減支出下手，仔細查看不必要支出、找出支出增加幅度最大的項目，一一緊縮。

人們很容易忽略不斷增加的成本，例如每月串流服務費或商店超支，若能花時間查看消費史，通常可快速削減快速花用的項目，將錢挪到蜜月等目標上。

第五項：使用積分或哩程支付旅費

搜尋暨旅遊預訂平台point.me聯合創辦人兼總裁坊克( Tiffany Funk) 說，準新人應將每一筆計畫中的婚禮費用存入獎勵方案信用卡 ，將信用卡與生活密切結合，往往可累積可觀積分，有些卡的餐飲、旅遊或雜貨消費積分最優渥，有些卡則是其他消費項目有最多積分，久而久之，積分很可觀。

第六項：及早開始規畫蜜月

芬克說，愈早規畫，便可愈早開始為蜜月儲蓄。更何況某些地點如日本東京、馬爾地夫或澳洲 往往是蜜月聖地、搶票激烈，及早規畫才不致於訂不到機票或旅館。

根據「The Knot」報導，全美婚禮平均花費為3萬美元；芬克說，專家建議新人申請可提供巨額開卡獎金的新信用卡，只要提前六個月採取正確的消費策略，就可輕鬆賺取30萬甚至更多積分，用來資助蜜月旅行。