理財Q&A／付月費使用訂閱服務 划得來嗎？

問：我經常收到廣告推銷訂閱服務，請問每月付費享用影音串流、甚至日用食品如咖啡 粉或食用油等訂閱服務，究竟划不划得來？

答：許多訂閱服務很方便，只要設定一次就可持續享用服務或者商品。

月費從不到10美元到100多美元不等，消費項目涵蓋化妝品、食品和飲料、寵物 用品、葡萄酒俱樂部和美食等商品，以及信用監控和串流媒體應用程式等服務。

如果正打算削減每月預算 、安排優先支出項目或還債，確實應該查看每月訂閱費用、審慎評估必要性而加以取捨，捨去不必要的項目有助於省錢。

美國新聞(US News)針對如何評估並拿捏訂閱服務的必要性，彙整三位專家意見後深入報導。

自動支付方便 但容易超支

富國銀行(Wells Fargo Bank)諮詢關係主管歐文(Emily Irwin)表示，訂閱服務有利有弊。優點是，自動轉帳可確保帳單按時支付，進而保有按時繳款紀錄、建立良好信用、避免滯納金和相關費用、並且享有便利。

缺點則是，設定自動付款後就擺一邊、不去查看這些例行性支出，也許已經不再使用訂閱的商品或服務卻還繼續付費，白白浪費。

為權衡成本與收益，歐文建議在開始訂閱前先自我詢問以下問題，釐清自己的訂閱目的：

問題一：訂閱這項服務目的是不是要確保安全？例如身分盜竊保護、信用監控或病毒防護。

問題二：訂閱這項服務是否對健康有益？例如健身房、瑜伽館、健身或冥想應用程式？

問題三：訂閱這項服務是否只為了娛樂？如電子書、音樂或串流服務。

歐文表示，假如因為遭到財務詐欺或電腦駭客攻擊等事件而註冊某些服務，那麼，至少持續12個月有其必要。

有些俱樂部提供葡萄酒、起司、寵物玩具、糖果、化妝品等訂閱服務，多半按月送貨到府，非常方便，可能是不錯的享受，但如果訂閱太多俱樂部服務以致於花太多錢，恐怕得不償失。

Truetrae購物專家博奇(Trae Bodge)表示，有些消費者會花錢購買訂閱服務，好好犒賞自己，確實合情合理，但是如果造成財務風險，原有的好處就被抵消掉。

MonthlyClubs.com老闆卡萊夫(Kris Calef)表示，假如花了錢訂閱，實際上並不需要、到頭來根本用不到、真的是白白浪費錢；相對的，如果確實很在意吃什麼或喝什麼，而且找到自己真正喜歡的東西、而且按月訂閱會物有所值，就值得訂閱。

一旦確定要按月訂閱某項服務或商品，最好削減或降低其他開支、或者多打工賺一些外快，這樣就可安心享用訂閱的商品和服務。

卡萊夫說，如果財務有問題，可慎選並限制訂閱量，只保留最好的商品或服務，也可以暫停訂閱一段時間，等手頭寬裕了再重新開始。

有時候雖然自己很喜歡每個月訂閱的商品，但很可能每個月送貨到家的數量堆積起來真的很多，超出實際需求，這時，或許可暫停訂閱，等到原有的數量用得差不多時再恢復。

定期檢視訂閱 取消雷同者

歐文說，為了追蹤訂閱，可設定提醒，將訂閱的商品或服務加以分類，並詳細查看總費用。她建議督促自己反思過去三個月是否經常使用這些商品或服務，必要時可將這些訂閱加以整合，而後取消任何不使用、或者性質雷同甚至重複的訂閱，可因此省下不少錢，而且避免家裡囤積商品。