理財Q&A╱10個加油比價App 幫你省錢

問：暑假到了，我打算開車載全家人跨州旅遊，沿途需要經常加油。請問有什麼辦法可以輕易找到油價 低、服務好的加油站 ？

答：近來油價已不像幾年前那樣貴得嚇人，不過開車長途旅行，確實有必要想辦法快速查詢價格低廉的加油站，市面上若干行動應用程式可提供協助。

根據美國汽車協會(AAA) ，目前全美平均汽油價格為每加侖3.44美元。比起兩年前平均5.01美元低得多，但各加油站油價仍高低有別。

專家列出以下10款加油站比價應用程式，全部可免費下載。

一、GasBuddy

堪稱最著名的加油應用程式， 2000年推出；這款程式仰賴用戶提報實際加油價格、以及由加油站提供數據，頗為準確。

GasBuddy除了提供免費程式，另推金融卡計畫「「Pay with GasBuddy」，提供一張免費卡，讓駕駛用戶連接到銀行帳戶，並使用這張金融卡購物、用餐，藉由消費累積GasBack點數，而後在加油站抵用；申請使用這些計畫必須提交地址、駕照 資訊、支票帳戶號碼。這一套金融卡計畫承諾每加侖最多可省25美分。

此外，還可註冊GasBuddy優質服務，每加侖可節省20美分(每月以50加侖為上限)，有時甚至每加崙可省40美分。不過，這項服務要收費，每月9.99美元或每年99美元。

二、Gas Guru

Gas Guru會顯示用戶所在地區的油價，讓人依價格、燃油等級和距離選擇加油站。其數據來自油價報告機構「石油價格資訊服務(Oil Price Information Service, OPIS)。除了選擇加油站，還可查看加油站附近有哪些零售店，讓應用程式為您提供建議。

三、Waze

Waze於2008年成立，根據社區成員提報的資訊，為用戶帶路前往沿途會經過的加油站、並協助找到價格最優惠的加油站。此外，透過這個應用程式，可在合作的埃克森美孚(ExxonMobil)和殼牌(Shell)加油站使用非接觸式付款功能，因此，一旦抵達加油站、停妥車子，就可以在手機上支付加油費用。

四、AAA TripTik Travel Planner

如果在路上輪胎漏氣或沒油而想要聯絡拖車或機械師求助，必須付費加入AAA會員；但是，AAA旗下的AAA TripTik旅行規畫器應用程式則完全免費，非會員也可使用。

這款應用程式會顯示用戶所在地區的加油站和價格，還可協助規畫公路旅行。目前共可顯示全美8萬5000多個加油站的價格。

五、MapQuest

這款應用程式是以導航著稱，事實上還可搜尋沿途加油站、查價並找出最便宜的加油選擇；此外也提供交通訊息，甚至可透過程式預訂餐廳。

六、Upside

Upside(以前稱為 GetUpside)提供汽油現金返還，用戶下載這款程式後，到該公司合作的雜貨和餐廳等零售站消費可以省錢；比較費事的是，需要用應用程式拍攝收據。

過去， GetUpside提供每加侖最多25美分折扣，可透過PayPal、銀行帳戶或數位禮卡獲現金回饋。如果以這個程式兌現低於15美元，需支付1美元費用。

七、Fuelio

Fuelio幫您搜尋便宜汽油並追蹤加油情況，此外還提供里程日誌，以便妥善管理修理廠費用、通行費、停車費等相關費用。

八、BPme Rewards

如果經常在BP加油站加油，使用BPme Rewards應用程式加油，每加侖可省5美分，過去的最低消費額要求已取消。

九、Shell Fuel Rewards

藉助這個應用程式，到殼牌(Shell加油站加油， 每加侖可省5美分，而且，如果加滿至少12次、每次至少10加侖，將由黃金級晉升為白金級，每加侖折扣倍增為10美分。

十、Speedy Rewards

Speedway便利商店和加油站遍布全美國，透過這個應用程式加油或買零食等商品可賺取積分；加油每加侖可積分10 點、消費每1美元可積分20點，最終可用點數兌換汽油折扣或折抵三明治、飲料等商品。

加油的其他省錢方法

第一：輪胎充氣足夠。每個輪胎都有PSI等級，顯示需要填充多少空氣最足夠；確保輪胎達到應有的PSI ，以免耗油。美國能源部數據顯示，輪胎如果充氣不足，平均壓力每下降1個PSI，燃油里程約降低0.2%。

第二：調低空調。空調全速運轉會消耗更多能量和燃料。

第三：改用省油汽車。下次買車時考慮節能汽車，或者索性改用電動車，完全不必擔心油價。