理財問答／報稅9地雷千萬別踩 當心被查稅

問：不久前剛完成報稅 ，聽朋友談起被查稅的經驗，我自己也擔心被查。請問，哪些情況容易被國稅局 盯上查稅？

答：報稅期結束後，國稅局(IRS)會選擇一些納稅人進行查稅(audit)。

根據雪城大學(Syracuse University)交易紀錄數據中心(Transactional Records Access Clearinghouse)2023年報告，國稅局2022年查稅比率是0.38%，每1000份報稅表 有3.8份被稽查，略低於2021年的0.41%，但人們還是很害怕收到國稅局查稅通知信。

每年報稅截止日過後，國稅局便可啟動查稅，查稅最多可回溯三年，一旦發現重大錯誤，甚至可回溯達六年之久。

以下是可能引發查稅的九個危險信號，可採取必要的預防措施。

一：未提報所有收入

這是被國稅局查稅的頭號原因。

納稅人收到W-2和1099表格時，國稅局也同步收到副本。只要不如實申報，國稅局發現數據不一致就可能查稅。加州註冊會計師弗里德曼(Mitchell Freedman)說，國稅局幾乎都會自動交叉檢查，假如遺漏1099、W-2或K-1等各式表格上列出的收入，都有被查稅的風險。

如果有好幾個雇主或一年中換工作，都可能收到好幾張收入報稅表格，務必全部申報。

二：採用「家庭辦公室扣除」(Home Office Deduction)

這種扣除法確實有助省稅，但唯有自營職業者或獨立包商才有資格採用。必須定期、專門將房屋某一部分用來進行業務，辦公室未必要是單獨房間，但必須是不做任何其他事情，並且是主要營業場所或定期與客戶會面的場所。

一旦符合家庭辦公室基本資格，就可根據作為辦公室的房屋面積扣除各項費用，包括部分房貸利息、租戶或房屋保險以及水電等公用事業費用。務必保留這些費用紀錄。

此外，可選用簡化扣除法，為家庭辦公室(上限300平方呎)依每平方呎扣除5元的方式提列，最高扣除額1500元。

三：提列業務虧損

國稅局會想辦法避免人們設立公司只為扣除費用從中受益，如果提列業務虧損，會讓國稅局提高警覺。

剛創業時超支，情有可原，但長期未獲利必令國稅局生疑。納稅人提列虧損必須能夠證明獲利的動機，務必保留開支和業務計畫等詳細紀錄。

四：提列費用異常高

國稅局會比較同一收入階層或同一業務類型的納稅人扣除額，費用高乎尋常將引起關注。

為因應查稅，提列的費用詳細紀錄應從報稅日起至少保存三年，假如收入來源多，費用紀錄至少保留六年。

弗里德曼說，另一危險信號是聲稱汽車100%用於營業；為因應查稅，務必保留里程紀錄，以便計算汽車進行商務活動的時間比率。

五：未提列所有股票交易

賣股票必須納稅，除非是在遞稅退休帳戶裡進行交易。證券經紀公司往往會將1099-B表格副本寄給納稅人和國稅局，報稅時必須在附表D上列出資本獲利和損失。

持有期少於一年的投資被視為短期資本收益，依所得稅稅率課稅；持有超過一年的投資通常按較低資本利得稅率課稅，目前為0%、15%或20%。

六：未答覆數位資產問題

2020年起，國稅局持續在1040稅表首頁詢問虛擬貨幣交易情況。納稅人務必要回答提問，置之不理可能被查稅，而且報稅處理速度一定減慢。

數位資產與任何其他類財產一樣須納稅，出售加密貨幣或其他數位資產務必確認資本收益或損失。

七、提列大筆慈善捐款或未檢附相關文件

捐贈至少250元現金或非現金物品並選擇逐項扣除，必須擁有慈善機構所需的同期書面文件，而且要在報稅申報扣除時就取得相關文件。

除了慈善機構書面確認，還必須針對5000元以上非現金捐贈進行合格評估。畢馬威(KPMG Private Enterprise)全國稅務主管斯普朗(Brad Sprong)說，如果未附上非現金慈善捐款文件，可能引發查稅。

八、收入異常高或太低

政府數據顯示，近年來，收入低於2萬5000元和高於50萬元的人被查稅比率高於平均值。

收入特別高或特別低的人申報收入並確認支出及其他扣除額時要格外小心，最好與註冊會計師或註冊代理人合作，萬一被查稅，可獲專業協助。

斯普朗說，每年收入不穩定被查稅的風險較大。

九、填寫資料有誤

假如費用金額四捨五入為整數而不是精確金額，被查稅風險也變高，好比說輸入的金額接近100或1000元等大整數，看起來很像自行估計，似是憑空捏造，容易被盯上。

畢馬威免稅業務全國業務負責人史蒂爾斯(Timothy Stiles)說，一旦收到查稅通知信，應馬上收集紀錄並提出理由，寄送清晰、簡潔文檔，並附上簡單解釋。

多數查稅透過郵件往返，如果必須面對面談話，最好請稅務專業人士代表。