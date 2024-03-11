理財Q&A／「縮水式通膨」 6方法因應

問：最近買東西常覺得份量變少了，是不是變相加價？

答：假如最近花同樣的錢買相同商品，但商品比過去更快用完，您的感受和研判應該沒錯。

這種變相加價的情況稱為「縮水式通膨」(Shrinkflation)，是企業避免漲價卻保有獲利巧妙手法；表面上商品不漲價，實際上商品內容縮水了。

廠商以為巧妙偷天換日可神不知鬼不覺的讓人錯以為價格沒有變化且一切如常，欣然選購，但研究顯示，消費者不僅注意到了，而且沮喪，甚至積極要求提高透明度。

2024年2月的Data for Progress調查發現，83%受訪者認為應要求廠商對尺寸或重量縮水的商品貼標籤註明。

目前尚無法規管制廠商。話雖如此，即使政府未出面干預，消費者仍可深入了解縮水式通膨並採取明智購物策略，因應負面影響。

縮水性通膨通常出現在通貨膨脹很嚴重的時候。高通膨下，商品生產成本增加，廠商須想辦法彌補財務缺口，漲價最容易讓人反感，於是許多公司選擇減量不加價。

然而，廠商搞錯了。

對消費者來說，不加價卻減量，這種像是偷偷摸摸的銷售策略引起廣泛關注，就連總統拜登 (Joe Biden)都公開表態，2月11日在社群平台X上明確指出全美消費者已注意到某些食品和飲料售價維持不變但份量縮小，呼籲業者停止這麼做。

縮水式通膨並非美國獨有的現象。Ipsos的2023年11月全球民調顯示，33個國家的46%受訪者表示他們注意到當地商品份量縮水。

無論身在何處，提高警覺是因應縮水式通膨的關鍵。

優惠比較網站DealNews.com資深撰稿人拉姆霍爾德(Julie Ramhold) 說，一般人逛商店光看商品包裝可能不會注意到任何變化，如果掛著相同品牌更不易察覺，一旦商品用完的速度比印象中來得快，顯然就是縮水式通膨作祟。

藥局 和超市最常看到縮水式通膨的例子。

市調機構YouGov的2023年調查發現，過半消費者察覺到薯片、糖果和堅果等休閒食品受到縮水式通膨影響， 46%受訪者在穀物、麵粉、糖、麵食和大米等乾貨中找到證據，各35%、34%受訪者在紙製品、清潔用品中注意到縮水式通膨。

麻州消費者權益倡導者和律師德沃斯基(Edgar Dworsky)發現雜貨店多款零售商品明顯有縮水式通膨現象，他在2023年12月發行的「消費者世界」(Consumer World)時事通訊中報導全美各地的實例，針對食品，華人通稱的「小魚餅乾」(Pepperidge Farm GoldFish)30盎司紙箱份量縮水近10%，僅27.3盎司，花生 M&M巧克力豆分享包從10.7盎司減少到10.05盎司，金寶湯公司 (Campbell)湯品Homestyle soup罐裝容量由18.6盎小幅減少為16.1盎司。

清潔用品也縮水。Tide Oxi洗衣粉大罐裝從154盎司減量為146盎司；Charmin Ultra Soft衛生紙，大尺寸每卷少30張；好奇(Huggies)嬰兒濕紙巾單包由原來的768張濕紙巾縮水為704張。

拉姆霍爾德提醒，除了雜貨店和藥局，許多餐廳也因為經營成本增加而採用減量策略。

Restaurant365的2023年12月產業狀況調查顯示，超過80%餐廳經營者表示食品費用增加，89%認為勞動成本增加，因此，餐廳盛行縮水式通膨不足為奇。

至於如何因應縮水式通膨？不妨藉由以下方法發現縮水式通膨並降低其負面影響：

方法一：比較單位價格。購物前可先查看商店網站標價、或者額外花時間跑各家商店比價。

方法二：考慮選購商店品牌產品。超市或藥局的自有品牌往往比大品牌更經濟實惠，而且較不受縮水式通膨影響。

方法三：在備有會員制的商店註冊。考慮加入好市多 (Costco)等量販批發商會員，年費60美元起價，大量購買熱門商品往往可享用最低價。

方法四：少買不健康的零食。糖果和薯片等零食的縮水式通膨最嚴重，既然如此，少買為妙。

方法五：多買健康平價食品。2023年12月的勞工統計局消費者物價指數(U.S. Bureau of Labor Statistics’Consumer Price Index)顯示，肉類、家禽、魚類、雞蛋和乳製品等常見主食價格不漲反跌，水果和蔬菜僅小幅上漲。

方法六：一旦確實掌握縮水式通膨的證據，可主動與廠商聯絡、表達不滿，發送電郵、或者透過社群通訊平台 Instagram、臉書(Facebook )和X聯繫其相關部門。如果有足夠消費者抱怨，廠商應該會心生恐懼而三思，有助於遏制縮水式通膨。