理財Q&A／2025年上網報稅 如何因應？

問：聽說國稅局 快要全面無紙化了，是不是以後全部要上網報稅 ？還有其他變化嗎？該如何因應？

答：全世界加速數位化，什麼事情都透過網路處理，很快的，在美國報稅也不例外；美國國稅局(IRS)為搶搭現代化列車，設定目標要在2025年全面「無紙化」(paperless)。

專為加州和內華達州提供服務的稅收減免公司Tax Crisis Institute執行長羅納德(Dana Ronald)表示，國稅局無紙化計畫的初衷是，藉由停止使用紙本表格、啟用電子申報以簡化報稅流程，力求現代化。初始階段已經登場，計畫未來幾年拓展到所有稅務表格及所有作業流程。

無紙化力求提高效率，勢必為納稅人帶來好處，包括處理時間加快，但也有缺點。

●無紙化報稅有何意義？

國稅局最初的無紙化計畫是2025年全面採用無紙化系統，未來兩年內將分階段陸續改變作業模式。

顧問業者Eisner Advisory Group合夥人兼國家稅務爭議主管福斯特(Miri Abrams Forster)表示，在大約明年1月下旬開始的2024年報稅季，納稅人預計可針對國稅局的所有通知、信件和其他非稅務表格以電子方式回應。

福斯特補充，2024年報稅季期間，國稅局將針對電子報稅備妥20份額外稅表 ，目標是2025年報稅季讓另外150份常用非稅表適用於手機等行動裝置。

根據國稅局計畫，全面無紙化的過渡期間還將把所有紙本申報表數位化，2026年之前將其他紙本信件予以數位化。

●無紙化報稅有何影響？

國稅局規畫中的新平台勢必減少浪費，而且，納稅人報稅將比過去更輕鬆、國稅局的處理時間更快。

不過，羅納德提醒，新系統全面實施的過程中難免會有一些變化，納稅人要有心理準備、耐心調整習慣。

此外，福斯特警告，有些詐騙分子將利用這樣的轉變竊取數據，納稅人要心生警惕。對此，國稅局也致力防範。

●無紙化報稅的優點

整體而言，無紙化處理應該會讓納稅人受益。

福斯特說，最直接的影響是加快報稅資料的處理及退稅，客戶服務代表也能夠比過去更快解決錯誤和問題，不必再花大量時間徒手輸入紙質文件。

此外，報稅系統也將更容易在行動裝置上操作。

專門為納稅人與報稅專家媒介的平台TaxCure聯合創辦人科塞洛(Charles Corsello)說，有鑑於許多人完全依賴智慧型手機上網處理生活大小事，因此，更多表格將調整為行動裝置適用的數位化格式；此外，國稅局將藉助資料科學家和先進分析技術，更容易發現逃漏稅或欺詐行為。

●無紙化報稅的缺點

最大隱憂是，新的數位系統增加詐欺的可能性，也是最大缺點。網路犯罪分子經常模仿數位通訊竊取數據，納稅人務必要提高警覺。

此外，羅納德說，數位化系統全面登場後，所有納稅人都必須有牢靠的網路和技術。有些人可能沒有足夠資源、將面臨問題；此外，科塞洛說，人們也擔心國稅局數位系統是否夠強大、有足夠負荷量？如果系統未準備就緒，可能導致中斷或系統延遲。

●為無紙化報稅做準備

理論上，無紙化報稅對環境和納稅人都有好處，不過，針對轉換的過度期，需要有萬全準備才能確保順利。

羅納德說，駭客手法越來越複雜，人人都需要提高警覺、採取必要預防措施以保護個人和財務資訊。一如既往，務必隨時了解與變化有關的最新資訊、根據報稅要求做好準備，可確保安度過渡期，

科塞洛說，納稅人應密切關注國稅局公告，確實了解哪些服務可用以及何時可用。