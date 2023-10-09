理財Q&A／專人刺青該給多少小費？

問：我兒子打算到一家手藝還不錯的店刺青，請問要付多少小費才合理？

答：舉凡日常到雜貨商店購物、乃至於到機場消費或接受各項服務，好像每次花錢結帳總要包括額外小費。要給小費的機會實在太多了，不勝枚舉，究竟什麼時候該多給小費、什麼時候不必給？有時著實很難拿捏。

通常，找專人刺青應該給小費。

「專業刺青師聯盟」(Alliance of Professional Tattooists)創始會員西納特拉(Pat Sinatra)說，給小費是讚賞優質服務和產品的一種具體表示；人們通常會給提供餐飲的服務人員、美容沙龍工作人員小費，因為這些工作的底薪偏低，小費是很重要的收入來源，刺青師的情況也一樣，底薪低而需要小費。

芝加哥專業刺青店Speakeasy Custom Tattoo老闆科諾洛(Patrick Cornolo)表示同意，稱顧客接受刺青後給小費很普遍，假如整個過程感受良好、喜歡身上的刺青而給小費，表示對刺青師感激，但並非必要。

該不該給小費？

直接而簡單的答案是：應該給！而且要盡量給刺青師小費表達感激。

西納特拉說，刺青師經常在某個店面裡寄人籬下，租用一把椅子或空間，將賺得收入的一大半付給店面老闆；舉例來說，顧客付200美元刺青，刺青師花了大量時間、努力卻只獲得100美元，此外，即使店面老闆出馬刺 青，也應該付小費。

該給多少小費？

基本上可以參考給理髮師、按摩治療師和餐廳服務人員的小費金額。

西納特拉認為，事實上，小費金額只要是自己負擔得起，都會讓人感激；不過，一般而言，個人服務的建議小費是消費金額20%至25%，尤其歷經新冠疫情 後，這是一般標準。

科諾洛則將百分比設定在15%到20%間，不過他認為，實際情況不一而足，小費金額也許差距很大；好比說，刺青費500美元，小費75美元至125美元較合適，如果刺青範圍小、收費100美元，小費15美元至25美元就足夠。

有些常客或回頭客會以送禮物的方式致意，禮物包括餐廳禮卡、電影院 門票、食品等。

有些刺青要分好幾次才完成，給小費的方式不一樣。科諾洛說，有些顧客分次給小費，有些則是大功告成時一次給小費，沒有制式作法。

客製化刺青小費有不同嗎？

客製化刺青是由刺青師為不同顧客量身訂做的人體藝術，而快閃或隨到隨做(walk-in)刺青採用預製圖樣，可在很多雜誌書籍中找到，科諾洛說，無論哪一種，小費文化都一樣，而且都是依刺青費用百分比計。

只不過，隨到隨做刺青通常是較小面積、成本較低，客製刺青前期工作大且較昂貴。

至於小費該付現金或者刷卡，西納特拉說，取決於刺青師。顧客可明確詢問刺青師的偏好，她個人喜歡現金小費。

無論刺青師偏好哪一類小費，最好預約前先了解並事先準備。

給小費是表示感謝的好方法，也可藉此支持收入依賴小費的刺青藝術家，不過西納特拉說，小費受歡迎，但永遠不要覺得小費是非給不可。