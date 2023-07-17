理財Q&A／疫後報復性消費 如何避免拖累財務？

問：疫情 期間我失業了一陣子，今年初重返職場，收入並沒有比以前多，但總是想任性花錢，這是怎麼回事？該如何控制？

答：經歷過財務吃緊或其他挑戰之後，轉而任性花費的行為稱之為「報復性支出」(Revenge spending)，新冠疫情過後，很多人出現這種行為，可能對預算 造成傷害。

人類總是對所遇到的情境作出反應，在花錢這件事上面也不例外。許多人在過了糟糕的一天、或者升遷加薪帶來生活型態改變後會渴望消費，稍不留意，便成為藉助購物釋放壓力的「購物療法」(retail therapy)受害者。

「報復性支出」是在歷經引起情緒波動事件後的一種行為，通常是在經過一段時間挑戰後增加個人支出，好比說，疫情期間限制人們花錢從事一般的休閒娛樂，如今警報解除，許多人感覺之前太受委屈，便抱著報復和補償心態變本加厲大把花錢吃喝玩樂。

人們不吝消費可促進經濟發展，而且對個人也有釋放情緒壓力的效果，但是，如果恣意放任，愛怎麼花就怎麼花而不加節制，很可能入不敷出，或者把錢花在「想要」而非「需要」的商品或服務，浪費錢而且在家裡堆放大量用不著的物品。

購物療法 釋放壓力

理財業者The Smart Investor執行長西爾弗曼(Baruch Silvermann)說，2022年「報復性支出」大增，人們經歷疫情種種挑戰後比過去花更多錢，疫情下不能自由自在旅遊、逛街或者與人社交互動，好不容易熬過來了，便覺得必須藉由揮霍購物彌補之前的失落與委屈。

情緒驅動下，人們把錢花在旅遊、外出用餐或者購買一些已有一段時間無法選購的東西。

這樣的報復性支出力道強大，西爾弗曼認為，支出大增是造成通貨膨脹的原因之一，消費需求推升物價。

除了助長通膨、影響整體經濟，報復性支出對個人也產生影響。

對個人來說，盡情支出也許令人大感過癮，但是這樣的情緒性行為若不留意可能失控，務必要提高警覺。

City Girl Savings創辦人及理財專家里維斯(Raya Reaves)說，人們不論順心或不順心，通常都會渴望藉由「購物療法」讓自己保有愉悅感受，一切由情緒驅動，花錢時感到興奮，但開心興奮的情緒往往隔天就消退。

如果管理得當、守住預算，報復性支出並非壞事。

理財業者Financial Wellness Strategies創辦人兼合格理財規畫師雷貝爾(Bobbi Rebell)說，許多人習慣在形勢好轉時讓生活水準升級，卻拒絕根據需求調整支出模式。如果能留意自身處境變化並確保預算符合新的現實狀況，短期及中期理財目標比較可能落實。

堅守預算 找到平衡

雷貝爾說，有能力負擔時揮霍購物沒什麼關係，但意識到什麼時候必須退後一步謹慎花費就難多了；撙節開支並不好玩，但因為超支導致付不出帳單而倍感壓力更不好玩。

如果發現可自由支配的花費增加並影響儲蓄 、存退休金或達到其他理財目標，該是調整預算的時候了。

西爾弗曼說，同時在預算範圍內兼顧可支配支出與娛樂花費的上上策是設定上限並明確找到超支項目，雖然休閒很重要，對許多人來說，休閒支出降低50%到70%並不會覺得犧牲太大。

降低休閒支出並不表示減少生活樂趣，總可找到花錢與樂趣的平衡點。優先儲蓄有助於達到長程財務目標，將來生活更快樂、安心。

里維斯說，只要馬上全盤規畫，堅守預算還是可以享受生活。