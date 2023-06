理財Q&A／理財觀點和作法 男女大不同

問:我和先生常為了理財意見不合,不知是個人因素,還是另有原因?有因應之道嗎?

答:男、女天生結構和思維不一樣,對理財的看法和作法也大不相同。普遍如此。

理財業者InSight財務顧問及管理合夥人泰勒(Kevin T. Taylor)說,知道每個人的理財行為和態度大不相同很重要,各種研究發現,男人和女人的理財模式也不一樣。

專家針對以下十大理財要項一一提出男女的差別。

第一:男女薪資所得

根據最新的勞工 統計局(BLS)消費者支出調查(Consumer Expenditure Survey),2021年單身男性平均每年總收入4萬9525美元,單身女性平均3萬8178美元。

財富管理人戴維斯(Kimberlee Davis)說,女性收入仍低於男性,男人每賺1美元、女人賺0.82美元,影響婦女建立財富的能力。

男性雖然賺得多,長期來看,其財富未必勝過女性。美國人口普查局「家庭財富調查」 (The Wealth of the Households survey)發現,未婚男性每年賺的錢一直比女性多,直到64歲都是如此,但從65歲開始,未婚女性收人比男性略多。

第二:擁有房屋及住房支出

女性擁有房屋的比例勝過男性 。勞工統計局調查,約55%單身女性有自己的住房,男性比例為46%,更進一步看,32%女性屋主自始至終擁有自己的房子,男性的比例僅25%。

就住房費用而言,女性每年花在房貸或租金、地產稅、維修成本、屋主保險 、水電費、家居用品、家俱和家用設備的費用約比男性多600美元。

理財業者Champion Leadership Group執行長梅恩斯(Jeff Mains)注意到男性客戶往往側重增加收入、為追求財務成功願意承擔風險,女性客戶則以力求財務安全穩健為重。

正因為婦女追求安全穩健,自己擁有房子的比例、住房相關支出都比男性高。

第三:交通支出

男性則在交通相關支出上領先;主要包括買車、加油、汽車維修。根據勞工統計局,單身男子每年交通費平均6469美元,單生女子平均4621美元。

第四:休閒娛樂支出

單身男性的娛樂支出高於單身女性,男女每年平均支出各2197美元、1694美元。根據勞工統計局,娛樂支出主要包括寵物、嗜好、玩具、娛樂用品或服務、費用和門票、以及音頻、視頻和遊樂場配備。

第五:健保支出

主要指健康保險、醫療服務、藥品及醫療配備等,單身女性平均每年為此支出3747美元,單身男性平均2845美元。

第六:個人保養品支出

保養品及服務支出絕對是女性拔頭籌,單身女性每年花費596美元,單身男性僅255美元。

第七:個人保險及養老金

針對養老金、人壽保險和其他個人保險等支出,男性支出額較大。根據美國勞工統計局,單身男性這類支出平均每年4210 美元,單身女性平均2967 美元。

第八:儲蓄

男性因收入較高,連帶儲蓄金額較大。根據紐約人壽(New York Life)最近調查,2022年女性平均儲蓄3146美元,男性7007美元。

第九:對財務狀況的感受

根據紐約人壽,男性對於財務狀況感覺較有希望、壓力較小、而且比較能夠達到設定的目標,37%受訪男性表示,覺得財務前景有希望,女性持樂觀看法的比例僅28%。

第十:投資

對於投資,女性是贏家。根據富達投資(Fidelity Investments)「2021年婦女及投資研究」(2021 Women and Investing Study),過去10年間,女性投資表現比優於男性40個基準點,而且,65%以上的女性在退休金之外進行投資,高於2018年時的44%。

勞工統計局的報告也顯示女性投資獲利高於男性。單身女性每年獲得的利息、股利、租金收入及其他物產收入平均為1836美元,單身男性為1574美元。

女性致勝秘訣可能是作風保守。 根據 J.P. Morgan Wealth Management 「多元化投資者研究」(Diverse Investor Study),45%女性自稱投資策略謹慎,男性自認僅慎的比例為 33%。

梅恩斯說,儘管男女有別,但遇到要處理財務問題時,大家半斤八兩,男、女雙方可藉由分析彼此相同或相異之處而獲益。