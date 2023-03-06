理財Q&A／有了婚約 勇敢審視彼此財務

問：我和男友剛訂婚，在正式結婚前該怎麼做才能確保婚後理財順利？

答：為了讓婚姻有好的開始，在走上紅毯前應該和未婚夫坦誠布公討論幾個敏感但很重要的話題。

Oak View Law Group註冊會計師加爾斯蒂安(Levon Galstyan)認為，債務是許多夫妻的共同問題，婚前討論至關重要；十分之七的人結婚時負債，因此，討論既有的債務、利率、還債時間表和日後為了還債可能要做出的犧牲，非常重要。

債務如何在婚後影響配偶？

婚後，任何一方通常不需要為另一人扛起婚前欠下的債務，但不表示婚後生活不受對方債務影響。主要是因為，還債勢必影響可支配收入，連帶影響兩人生活費的分攤能力。

此外，任何人過去七到十年中的債務管理錯誤都會拖累信用分數，而信用分數對將影響買車、租賃公寓或買房的能力。如果某一方信用不佳，另一方最終恐怕不得不扛起更多婚後的財務責任；不僅如此，信用問題也會阻撓夫婦買房及實現其他目標。

所以，婚前確實了解彼此財務狀況合情合理而且公平，沒有人願意被蒙蔽。

令人驚訝的是，National Debt Relief委託OnePoll進行的2021年調查顯示，五分之三受訪者表示，為避免受伴侶債務牽累將考慮延後結婚。

婚前該討論的財務議題

婚前彼此審視財務可能讓人感到不舒服。

加爾斯蒂安認為，與其一開口就深入討論金錢問題，不如花時間單獨寫下近期財務目標，例如一年和五年目標，藉此通常可自然談到未來該如何管理未償債務才能實現目標。

所有債務都該在婚前提出討論，其中三類格外值得留意，包括學生貸款 、信用卡 和欠稅債務。

分述如下：

第一項：學生貸款。全美約4280萬借款人背負聯邦學貸 ，每個借款人平均負債餘額3萬7787美元。

要了解學貸對兩人日後的影響，加爾斯蒂安建議提問：

1.對方目前有多少學貸(包括貸款總額、利率和每月還款額)？

2.還清學貸需要多長時間？是合併貸款還是使用收入驅動的還款計畫(income-driven repayment plan)？

3.打算如何還清學貸？是否將還清這些貸款的優先順序置於其他財務目標之上？

4.婚後財務合併還是分開？各將如何影響還債？

5.兩人之間是否有人計畫申請更多學貸以繼續受教育？

第二項：信用卡債。根據2021年全國免債研究(2021 National Debt Relief)，信用卡債務是全美最令人擔心的三大帳單之一，美國人平均信用卡欠款為4285至6617美元。

為避免信用卡債影響兩人日後關係，加爾斯蒂安建議提問：

1.每個人目前有多少信用卡債？每張卡的利率是多少？

2.每個人目前為信用卡債支付多少錢？需要多長時間還清？

3.每個人計畫如何還清信用卡債？合併債務或者採行債務管理計畫？

4.婚後兩人財務將合併或分開？將如何影響信用卡付款？

5.每個人未來將如何使用信用卡？是否會將支出限額和每月全額還清卡債納入理財計畫？

第三項：報稅

加爾斯蒂安說，重點是想一想收入、扣除額和申報狀態的變化將如何影響納稅義務，必要時詢問稅務專業人士。此外，任何一方如有欠稅務必坦承相告，政府通常願意與納稅人合作解決債務問題或制訂還款計畫；因此，兩人可共同找出最佳方案。

深入探討金錢理念

註冊會計師兼 Debt.com 董事長德沃爾金(Howard Dvorkin)說，彼此有了初步了解後，應進一步花時間深入探討是否有不良的金錢習慣，以免釀成大問題。雙方可談一談從小到大是否被告知任何與金錢相關的事以致於難以儲蓄、理智消費或避免欠債？這類對話將有助於兩人為日後諸如生子、買房、退休等大財務里程碑提前規畫。