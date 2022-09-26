理財Q&A／財務壓力大 該如何面對？

問：最近物價上漲，財務壓力很大，該如何處理？

答：消費者物價指數(CPI)顯示，所有商品價格平均較一年前上漲8.5%，近幾個月汽油和能源價格略跌，食品價格續漲。

如果經濟拮据、財務壓力很大，該怎麼辦？喬治亞州哥倫布市的合格心理治療師摩爾(Darren Moore)建議尋求幫助，他說，專業財務顧問可協助制定有效率的財務策略，心理健康 專家可從旁協助討論可能對夫妻和家庭關係產生的影響。

不過，對於已捉襟見肘的人來說，很難擠出錢雇用專家協助。既然如此，可依循以下方法，靠自己解決財務焦慮和金錢壓力。

一、面對問題 而非逃避

拿起帳單和計算機，查看究竟有多大的財務漏洞。

加州金融管理業者Fourth Point Wealth認證計畫信託顧問兼創辦人貞維(Chris Janeway)說，財務壓力和焦慮主要來自對未知的恐懼，總是害怕挖掘數據、發現壞消息。然而，面對真相反而有助於解脫。通常，恐懼比實際情況更糟糕，一旦釐清事實，就可制定計畫向前進。

揭開真相後會清楚意識到情況非常糟糕，可能感覺更糟，即便如此，還是要勇敢面對，沒有人可以在不了解實情之下擺脫困境。

二、制定財務計畫並讓家人知道

確實查明財務實情後，接著要修改預算 、或者開始規畫預算。

也許還需要制定還債計畫，可向專業人士請求協助或者與國稅局合作有計畫的還稅款等；也許，您所需要的只是尋找一份薪水更高的新工作。

如果財務計畫涉及縮減支出，必須全家總動員，將配偶或青少年子女納入，一同努力緩解壓力，並確實防止任何人破壞預算。

貞維和他的妻子每年都會坐下來用電腦制定假期旅行、購物清單和預算，似乎很乏味，不過，計畫可建立信任，並在假期時減輕很多壓力。

三、正面態度思考財務問題

克萊恩(Kelan Kline)與妻子一起經營個人理財部落格The Savvy Couple，他強調，「不自責」很重要，好比說，假期到了卻沒有足夠的錢，試圖削減開支時，不要說「我買不起我想送的禮物」，而換個角度想「我有機會送一份自製禮物」，如此轉變有助於放鬆，而且感覺一切操之在己。

四、您不是唯一有財務問題的人

紐約會計師事務所Westwood Tax&Consulting常務董事齊默爾曼(Joshua Zimmelman)說，財務焦慮極為普遍，根據美國心理學會(American Psychological Association)，金錢問題是多數成人壓力的主要來源。知道自己並不孤單或許不能馬上解決問題，至少可紓緩壓力。

五、騰出一點預算享受

偶爾花錢買一點想要而未必需要的東西，好好享受，不必自責。將花費保持在預算範圍內很重要，但在財務上自我保健也很重要。花錢方式過於死板並不好，即使通膨很高，仍需要偶爾揮霍一下。

六、考慮尋求專業協助

一般人都覺得找專家要花很多錢，但摩爾說，尋求心理健康治療未必要花大錢，在某些公司上班也許可獲免費資源，透過員工援助計畫接受心理健康及財務顧問協助。

摩爾約有20%客戶是由雇主推薦，雇主通常會資助2到10次約診；有些心理健康專業人士提供免費或低價服務，都值得一試。

另外，可花時間搜尋免費或低費服務，好比說有些醫療保險 會給付，可省可觀費用。

註冊會計師兼債務教育網站Debt.com主席德沃金(Howard Dvorkin)表示，坊間不乏免費援助，例如，銀行或信用合作社可能提供免費線上預算工具，可善用收入的每一分錢，另有非營利信用諮詢機構通過電話提供免費而深入的債務分析。

德沃爾金認為，歷經約一年的歷史性通膨後，尋求專業協助可能是上上策。