理財Q&A／寄送包裹 要選對快遞公司

問：我開始做生意，常要郵寄包裹，用什麼方法最省錢？

答：三大運輸公司美國郵政 (USPS)、優比速(UPS)和聯邦快遞(FedEx)都堪稱可靠。

優比速持有的眾包快遞業者(crowdsourching)Roadie創辦人兼執行長高林(Marc Gorlin)說，有人注重便宜、有人注重快速，需求不同，選擇隨之不同。

GoDaddy資深產品經理瓦爾德馬爾(Bryan Valdemar)說，運送業者各有專精，寄送小型、輕量包裹，USPS最省錢，UPS適合寄較大較重物品，如果首重快速，FedEx隔夜寄送服務拔頭籌。

●依速度選擇最省

USPS最具成本效益，但近年來常延誤，郵寄小物品，USPS仍是首選，但寄大包裹，送貨速度更是重點。

以下是最便宜選項及其送貨速度：

普通郵件(First Class Mail)：2-5天送達，起價4.5美元。

優先郵件(Priority Mail)：1-3天，起價8.7美元。

優先郵件統一費率盒(Priority Mail Flat Rate Boxes)：1-3天送達，9.45到21.5美元不等。

普通郵件僅適用不超過13盎司的輕包裹，超重就要轉用優先郵件，其8.7美元起價僅適用於送至鄰近區的1磅包裹。

USPS統一費率盒最划算，最多70磅，以較低費率送往各地。

UPS和FedEx都提供陸運服務，1-5天送抵，鄰近區1磅起價各11美元和9.36美元。

UPS和FedEx也有統一費率箱。UPS單一費率陸運(Simple rate ground shipping)從10.15美元超小包裹到27.3美元超大包裹，涵蓋美本土48州；FedEx統一費率小盒起價12.05美元、超大盒39.1美元，三天寄達。

●隔天寄達

USPS的Priority Mail Express最便宜，隔天或兩天寄達，半磅包裹常規價26.95美元起，節假日和周日送貨需額外收費。

UPS的Next Day Air Saver隔日送達，1磅起價29.66美元，並非所有地區都可用，周六不送貨；FedEx交貨地150哩內的標準隔夜快遞隔日下午4：30前寄達，1磅收費31.22美元。

短距送貨可通過眾包Roadie在本地運送小包，僅12美元。

使用Roadie，（用戶）只要設定包裹起、終點，運送系統便會找一個送貨人Roadie取貨，多半當日送達；Roadie司機須經背景調查、每個包裹有保險 100美元，可加價加保。

Roadie在涵蓋全美90%地區，多半在250哩內送貨，50哩內最便宜。

●國際郵寄

因目的地不同價差很大，從美國起運，加拿大 是最便宜目的地之一，各業者定價如下：

USPS Priority Mail International Canada：1磅起價40.45美元，不超過4磅小型統一郵資箱起價30.7美元。

UPS World wide Saver：次日寄達1磅起價72.96美元。

FedEx International Ground：1磅起價22.61美元。

DHL是另一個受歡迎國際貨送業者，依包裹重量和大小計價，1磅小包寄到加拿大約81.9美元。

●依尺寸計價

尺寸很重要，包裝時要特別注意，塑膠信封(poly mailers)被廣泛使用，可加墊或不加墊，運費較低。

依不同物品的最便宜運送方式如下：

(一)禮卡：USPS Priority Mail Flat Rate Envelope，不到1美元。

多提供免費追蹤和高達50美元的保險。

(二)小包裹：USPS Priority Mail Small Flat Rate Box，9.45美元。

盒子長、寬、厚約8吋，5吋、1吋，可免費追蹤、最高50美元保險和加急送貨服務。FedEx Express Saver是第二選擇，通過FedEx One Rate寄送小盒起價12.05美元，約三天寄達，另可用UPS Ground Service，起價10.15美元，約一周。

(三)中大型包裹：UPS Simple Rate或FedEx One Rate。

兩者齊鼓相當。UPS Simple Rate中型箱起價16.95美元，最大1050立方吋大箱起價22.95美元；FedEx定價差不多，中號箱起價15.7美元，大號箱起價24.2美元。

寄書籍、電影或音樂帶可用USPS媒體郵件(USPS Media Mail)，1磅起價3.19美元，至少一周、不附追蹤或保險。

(四)超大物品：UPS Ground Service。

寄送傢俱等笨重物品無法透過USPS。UPS或FedEx常規運輸服務最多可運送150磅物品。大包裹定價取決於重量、尺寸和目的地，從紐約寄100磅物品到加州，UPS報價191.64美元、4天，FedEx收費187.8美元，6天。

城鎮內送貨用Roadie更便宜。