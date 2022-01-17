理財Q&A／繼承親戚遺物 如何出售？

問：有個親戚最近過世，留下一屋子的遺物，我打算幫他變賣，該怎麼做？

答：代為出售或處置遺物可採取「遺物出售」(Estate Sale)，必須小心，以免把有價值的東西丟棄或踐賣，是個艱鉅任務。

「遺物出售」有點類似車庫舊物拍賣 (garage sale)，不同的是，遺物出售不僅賣車庫裡的物品，客廳、廚房、臥室等等空間裡的物品要全面出清。

為亡者處理遺物未必只有「遺物出售」一途，但這是許多人採取的方式；假如家人親朋已先挑走想要的物品，剩餘物品勢必要處理，尤其當遺物可賣得好價錢時，更值得費心出售。

出售遺物可能是個漫長過程，需牢記一些重點。

第一，預留時間準備

這比車庫或庭院舊貨出售複雜得多。

紐約房地產租售經紀商Keller Williams NYC持牌經紀人沙波特 (Michael Shapot)說，出售遺物充滿情感壓力和挑戰，必要時向朋友、家人和專業人士尋求幫助。

對外出售前，不妨讓家人先看一看、挑選想要的物品，有很多種方式，例如抽獎、廉價出售，或者送人。

無論怎麼做，上上策是用自己希望被對待的方式來對待家人，出售遺物之前可徵詢他們的意見，並優先考量家人和親戚的感受。

德州 聖安東尼奧的商業、遺囑認證和遺產律師萊弗特(Ryan Reiffert)見過好幾個家庭因某人去世而分崩離析，盡可能讓人人參與其中也許未必能完全消除爭執，但至關重要。

家人看過並挑選之後，您可能覺得不值得再花時間和精力出售剩餘物品，可保留、捐贈，或者乾脆自己把剩下的東西全清理掉，更划算。

第二，雇用專業人士打理遺物出售

如果不想自己篩選遺物，整理和銷售，可花錢找專人處理；遺物出售專人往往收取高額佣金，例如銷售利潤的30%到45%，有些專人採定額收費。

聘請專業人士所費不貲，如果遺產變賣收入很高，而且為了出售要費時費功夫，花錢找專人代勞可能值得。 專人將處理多數令人頭疼的問題，幸運的話，扣掉佣金仍可獲得豐厚收入。

萊弗特建議，可考慮與當地拍賣行合作。

在拍賣會上，即使新物品市價昂貴、精美且品質不凡，古董和舊東西往往比新東西更有身價。

第三，考慮自己出售一些物品

如果遺物中有昂貴的大件物品，好比凱迪拉克，您可自己賣掉，遺物服務商或拍賣行則代為處理其他物品。

萊弗特說，自己銷售大件物品是好主意，一來，如果潛在買家想議價，您本人應善用談判權力，而不是將權力外放給受託公司，二來，可省下大物品委外代售的佣金。

第四，力求專業

如果決定自己包辦，務必力求專業。這時可能心情很糟糕，卻也是商業經驗和機會。

紐約市美術、古董和評估業者Helaine Fendelman&Associates老板芬德曼(Helaine Fendelman)建議打廣告，列出人們會在拍賣會上找到的物品如復古服裝、珠寶或純銀。

芬德曼還說，如果預知人們會一大早開始排隊，可端上咖啡和一些糖果，疫情下，如果附茶點、戴上口罩並限制屋內人數會更讓人開心。她還建議播放一些有趣的背景音樂，讓人們想逗留更長時間、慢慢挖寶。

人們喜歡談判，所以不該執著預設價格。 芬德曼建議採取買越多折扣越大的策略，加速出清。 多數遺物出售持續一至兩、三天。

第五，出售遺物之後賣房

賣掉各項遺物後，剩下的就是賣房子，就像出售任何房屋，只不過是讓房子空著，沙波特提醒，儘可能修好破損處至關重要。

沙波特說，需要委託各供應商進行包裝、專業搬運、存儲和運載，可能需要與家具租賃公司和房產裝點業者合作，將房屋打造成賣家一看就喜歡的樣貌。

此外，沙波特說，也許這個屋子有很多快樂回憶，但準備賣掉的房子不再是家，而是商品，須去除感性和個人物品，整體美感應該要有普遍的吸引力。

2021年，低於1170萬美元的遺產免稅，到2022年，免稅額提高為1206萬美元；至於出售繼承房屋、不住在裡面，假如售價高於買價，可能需要繳納資本利得稅(capital gains tax)。

但有些方法可減少稅額，建議諮詢稅務專業人士。