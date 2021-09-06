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理財Q&A／網購糾紛 該如何投訴？

文／周芳苑

問：我常上網購物，最近有一次商品寄丟，想跟店家投訴，要求退款或重新寄送商品，該怎麼做？

答：投訴是要解決問題，而非發洩情緒，必須保持冷靜、專注，聚焦在待解決的問題上。投訴時過猶不及。太生氣而提出過度要求，對方可能置之不理，但如果怕惹惱對方而太過輕柔，恐怕沒人注意。

請遵循以下要點合情合理投訴、抱怨，以求順利解決問題：

第一：盡快投訴

就如同處理謀殺之謎或餐館供餐一樣，不希望線索消失或食物變冷。當相關人對您的投訴都覺得新鮮，成功解決的機會較大。讓投訴保鮮的第一要務是立即投訴。

第二：有禮貌

加州網站設計和聲譽管理網站HospitalityDefender.com創辦人斯考倫(Jay Skowron)說，無論面對面溝通或通過電子郵件，都不要釋放敵意或令人討厭，措詞一旦失控，很少有好結局，而且可能被上傳到YouTube等影音網站。

斯考論說，店家或零售商老闆、主管也是人，如果覺得被攻擊，將心生防衛，最後可能不理不睬。重點是解決問題，所以要讓他們理解您的立場。

第三：在社群媒體抱怨

也許已用合理、禮貌的方式試圖溝通，問題仍未解決，可考慮在社群媒體公開抱怨。

佛羅里達大學蓋恩斯維爾分校(University of Florida in Gainesville)社群媒體教授塞萊帕克(Andrew Selepak)建議，最好在推特(Twitter)貼文。

塞萊帕克特別推薦推特有其道理。塞萊帕克說，在臉書(Facebook)，只有貼文者認識的人才能看到抱怨，被抱怨的對象若見貼文也許會回應，但因欠缺輿論壓力而不會心生恐懼。

另一社群網站Instagram也一樣，況且許多人將帳戶設定為私有，不認識的人看不到貼文，效果有限。

抖音(TikTok)也不適合。塞萊帕克說，抖音視頻與貼文分享方式與推特不同，而且用戶群偏年輕，往往根據流量瘋傳，而非基於搜尋主題。

塞萊帕克說，推特一枝獨秀的關鍵要素是能見度高，推特是一對多的媒體，內容可瞬間傳開，即使非追隨者也看得到。任何企業看到推特上有人投訴都會皮繃緊。

塞萊帕克說，當某人在推特公開抱怨某公司，不僅貼文可能傳開被數百萬人看到，也可能提醒其他人想起自己類似的不愉快經驗，跟著在推特貼文公布自己的經歷。

正因如此，各大企業意識到推特力量龐大，也見到負面推文以最糟糕的虛擬方式傷害一個品牌。一旦在推特上公開投訴，往往很快得到客服人員的回應。

第四：向非營利或政府部門投訴

假如在社群媒體公開抱怨無效，可向政府或相關機構報該。

目前受理消費者投訴的組織主要包括商業改進局(Better Business Bureau，BBB)、聯邦貿易委員會(The Federal Trade Commission)、消費者金融保護局(Consumer Financial Protection Bureau)。

商業改進局是全國性非營利組織，1912年成立，目的是讓消費者有更好的消費經驗，長期以來，人們想投訴便找 BBB。BBB會先調解，在抱怨的顧客和企業間協調、試圖解決問題。

聯邦貿易委員會建議人們在網站投訴。一旦投訴，委員會將調查。解決問題、讓顧客滿意，但通常不會個別處理態度惡劣的銷售人員。被企業欺騙或不公平對待，最適合向委員會投訴。

消費者金融保護局主要受理對銀行或借貸機構的投訴。可到網站辦理。

第五：循法律途徑

可提起訴訟，但多數情況下要聘請律師，每小時至少花費200元，未必值得，但總是一個選項。

總之，只要大聲表明不會善罷干休、並向貿易委員會等政府機構投訴，問題遲早會解決，還可善用其他很多工具。

推特 社群媒體 抖音

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